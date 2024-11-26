Toyota розробляє нове покоління Celica з ДВЗ потужністю понад 400 к.с. — Finance.ua
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Toyota розробляє нове покоління Celica з ДВЗ потужністю понад 400 к.с.

Технології&Авто
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Toyota розробляє нове покоління Celica з ДВЗ потужністю понад 400 к.с.
Toyota розробляє нове покоління Celica з ДВЗ потужністю понад 400 к.с.
Технічний директор Toyota Хірок Накадзіма публічно заявив, що компанія розробляє нове покоління Celica.
Після 18 років очікування з’явилося офіційне підтвердження створення нової Toyota Celica. Що важливо: нове покоління отримає двигун внутрішнього згоряння та працюватиме на бензині, а не на електриці.
Чесно кажучи, ще не час офіційного анонсу, але в компанії багато людей, які з нетерпінням чекають на появу Celica. Я не впевнений, чи доречно зараз говорити про це публічно, але ми готуємо нове покоління Celica.
Toyota також подала заявку на реєстрацію товарного знака Celica у листопаді цього року. Крім того, Toyota створила новий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом та потужністю до 407 к.с., який може використовуватись у новій Celica.
Toyota Celica — купе Toyota Motor Corporation, що випускалося з 1970 по 2006 роки.
За матеріалами:
Ampercar
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