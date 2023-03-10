Toyota розкрила інформацію про кросовер C-HR нового покоління (фото) — Finance.ua
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Toyota розкрила інформацію про кросовер C-HR нового покоління (фото)

Фондовий ринок
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Компанія Toyota розкрила інформацію про кросовер C-HR нового, другого за рахунком покоління. Згідно з офіційною заявою, японська модель не буде випускатися з двигунами внутрішнього згоряння. При цьому поки що не підтверджено всі мотори, призначені для нової Toyota C-HR 2024 року.
Згідно з інформацією, що надійшла, японська новинка буде оснащуватися виключно гібридними установками. Повідомляється, що кросовер створять на базі платформи TNGA. Тож, з огляду на зроблені заяви, можна припустити, що японська модель у плані техніки буде наближена до останнього Prius. Це означає, що кросовер C-HR можуть оснастити гібридом, заснованим на 1,8-літровому моторі (фото: whichcar.com.au).
Однак не виключений і інший варіант розвитку японської моделі. Зокрема, є ймовірність, що Toyota укомплектує C-HR одним із двох доступних їй гібридів, кожен з яких базується на 2-літровому моторі. В одній із модифікацій кросовер може отримати акумулятор ємністю 13,6 кВт*год, що дає змогу проїжджати без підзарядки до 60 кілометрів. Відмова від версій із ДВЗ зумовлена зростаючим попитом на гібридні кросовери.
Toyota розкрила інформацію про кросовер C-HR нового покоління (фото)
Список моторів, доступних майбутньому C-HR, варіюватиметься залежно від ринку, на якому представлений кросовер. Сам автомобіль, як припускають багато хто, буде глибоко перероблений як зовні, так і зсередини. Але він збереже нестандартне компонування кузова зі ступінчастою задньою частиною.
Спереду з’явиться тонка світлодіодна оптика, що згинається в районі капота. Точних термінів дебюту Toyota C-HR нового покоління поки що не озвучено. Ймовірно, автомобіль представлять або до кінця поточного, або в першій половині наступного року.
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За матеріалами:
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