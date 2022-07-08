Toyota представила оновлений Highlander в Європі — Finance.ua

Toyota представила оновлений Highlander в Європі Вчора 03:38 — Технології&Авто

Позашляховик Toyota Highlander дебютував як модель 2023 року з новим двигуном, який замінить 3,5-літровий V6.

У травні 2020 року Toyota представила Highlander для європейського ринку, де наразі це найбільша позашляхова модель бренду. Тепер позашляховик вступає в модельний 2023 рік на Старому континенті, який приносить новий двигун для певних ринків, нові технології та нові можливості налаштування.

Як і американський Highlander 2023 року, модель для Європи отримала новий 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який замінив застарілий атмосферний 3,5-літровий V6.

Toyota зазначає, що новий двигун видає 269 кінських сил (198 кіловат), що на 4 к.с. (3 кВт) більше за американську версію, тому максимальний крутний момент повинен становити близько 419 Ньютон-метрів.

Незважаючи на те, що ці цифри трохи нижчі порівняно з попереднім двигуном 3,5 V6, автовиробник обіцяє «високу реакцію на прискорення та передачу крутного моменту».

Європейські покупці також не будуть раді почути, що новий 2,4-літровий силовий агрегат буде доступний лише в Східній Європі.

У західній частині континенту Highlander 2023 року продаватиметься з гібридною системою, яка використовує 2,5-літровий бензиновий двигун за циклом Аткінсона, який підтримується переднім і заднім електродвигунами. Потужність системи становить 248 к.с. (182 кВт) з відповідними викидами CO2 146 грамів на кілометр. Toyota каже, що ці цифри представляють найкращий баланс потужності та викидів CO2 у сегменті.

Ще одне важливе оновлення для Highlander 2023 року в Європі — це поява великого 12,3-дюймового екрана для інформаційно-розважальної системи.

Тепер ця технологія має додаткові функції, такі як хмарна навігація з даними про дорожній рух у реальному часі, оновлення програмного забезпечення бездротовим зв’язком, 3D-карта міста, інформація про місцезнаходження камер фіксування швидкості та інші.

Усі моделі Highlander 2023 року в Європі стандартно постачаються з панеллю для бездротової зарядки. Apple CarPlay є бездротовим, а підключення Android Auto можливе через кабель. Також можна дистанційно замикати та відмикати автомобілі та активувати аварійну світлову сигналізацію.

Toyota Highlander 2023 року вже доступний для замовлення в регіоні, перші поставки очікуються в четвертому кварталі року.

motorcar За матеріалами:

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