Toyota поновлює роботу в Україні — Finance.ua

Toyota поновлює роботу в Україні

Вчора 10:43 — Фондовий ринок

Toyota поновлює роботу в Україні

Компанія Toyota поновлює діяльність офіційних дилерських центрів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії

«Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому поновлює свою діяльність в Україні із дотриманням необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів. Зокрема, у деяких регіонах повернуться до роботи офіційні дилерські центри», — йдеться у повідомленні.

Також наводиться перелік відкритих дилерських центрів.

У Toyota зазначають, що компанія активно залучена до надання гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок розв’язаної росією війни проти Україн — своїм українським співробітникам, їхнім сім’ям та біженцям. Для них компанія збирає фінансову допомогу на суму до 2,5 млн євро.

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