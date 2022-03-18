Toyota поновлює роботу в Україні — Finance.ua

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Toyota поновлює роботу в Україні

Вчора 10:43Фондовий ринок
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Toyota поновлює роботу в УкраїніToyota поновлює роботу в Україні
Компанія Toyota поновлює діяльність офіційних дилерських центрів в Україні.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому поновлює свою діяльність в Україні із дотриманням необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів. Зокрема, у деяких регіонах повернуться до роботи офіційні дилерські центри», — йдеться у повідомленні.
Також наводиться перелік відкритих дилерських центрів.
У Toyota зазначають, що компанія активно залучена до надання гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок розв’язаної росією війни проти Україн — своїм українським співробітникам, їхнім сім’ям та біженцям. Для них компанія збирає фінансову допомогу на суму до 2,5 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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