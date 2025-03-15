Toyota показала новий стильний кросовер Crown Estate (фото) — Finance.ua
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Toyota показала новий стильний кросовер Crown Estate (фото)

Технології&Авто
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Toyota показала новий стильний кросовер Crown Estate (фото)
Toyota показала новий стильний кросовер Crown Estate (фото)
Новий кросовер Toyota Crown Estate 2025 модельного року, незважаючи на більші габарити, побудований у рамках архітектури TNGA — як RAV4 та інші моделі Toyota.
Автівка приєднається до преміального сегменту у рамках лінійки Crown. Але з привабливою ціною це все ж таки один з недорогих представників сегменту.
Як повідомляє Carscoops, Crown Estate фактично є копією Toyota Crown Signia, яка раніше надійшла у продаж у США.
Toyota показала новий стильний кросовер Crown Estate (фото)
Дизайн машини мало змінився. Збереглася ефектна передня світлотехніка в стилі акули-молота, яку вже приміряли на себе інші моделі Crown, гібрид Prius і електромобілі Toyota. Також дизайнери зберегли довгу смужку задніх ліхтарів.
Toyota показала новий стильний кросовер Crown Estate (фото)
При довжині кузова близько 4,9 м новий кросовер Crown Estate 2025 трохи компактніший за великий SUV Toyota Highlander. При цьому новинка запропонує лише два ряди крісел. Це дозволило забезпечити пасажирів додатковим простором у комфортному інтер’єрі.
Гібридна силова установка на основі 2,5-літрового бензинового двигуна видає близько 250 к.с. Комбінована витрата палива — 5 л/100 км. Ціна Toyota Crown Estate 2025 — від 42 900 доларів.
За матеріалами:
Обозреватель
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