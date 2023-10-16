Toyota хоче повернути у виробництво доступну модель для молоді — Finance.ua
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Toyota хоче повернути у виробництво доступну модель для молоді

Фондовий ринок
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Toyota хоче повернути у виробництво доступну модель для молоді
Toyota хоче повернути у виробництво доступну модель для молоді
Японська Toyota хоче повернути у виробництво доступну модель для молоді, яка відома багатьом як спортивне купе Celica. Майже 20 років тому цю машину прибрали з модельної лінійки, а тепер всерйоз говорять про відродження.
Від компанії раніше вже надходила інформація про те, що розпочалися випробування нової спортивної моделі початкового рівня з механічною КПП. Очевидно, нова Toyota Celica не розглядається зараз як електромобіль. Але суворі екологічні норми потребують певної електрифікації. Тому машину можуть випустити на ринок із гібридною силовою установкою.
Також не варто відмовлятися від потужнішого варіанту в рамках лінійки Gazoo Racing (Toyota GR). Якщо, звичайно, базову модель не вирішать спочатку пропонувати під цим бейджем.
Конкретних термінів поки що ніхто не називає. Але автовиробник точно зацікавлений у розвитку своєї лінійки спортивних моделей. Роль Celica як доступної молодіжної моделі з яскравим дизайном чудово вписується у цю стратегію.
За матеріалами:
autoporady.com
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