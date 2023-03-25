Торік більше третини риби і морепродуктів Україна імпортувала з Норвегії — Finance.ua

Торік більше третини риби і морепродуктів Україна імпортувала з Норвегії Вчора 01:14 — Казна та Політика

Риба та морепродукти традиційно входять до топ-3 основних видів імпортованого до України агропродовольства.

У 2022 році частка продуктів цієї групи у структурі зарубіжних поставок сільгосппродукції до України виявилась другою за величиною і склала близько 9,9%.

Про це поінформував старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, пише Агробізнес.

«За даними Державної митної служби України, у 2022 році обсяги імпорту продукції групи „Риба, ракоподібні і молюски“ становили 627 млн дол. США, що на 28% менше вартості закупівель цього виду агропродовольства у 874 млн дол. США 2021 року», — зауважив експерт.

За його словами, Україна закуповує переважно морожену, а також свіжу й охолоджену рибу, рибне філе і різних ракоподібних.

Найбільше риби і морепродуктів до України зазвичай ввозиться з Європи та Північної Америки.

«Лідируючу позицію за вартістю поставок цього виду продукції до нашої країни вже понад 15 років поспіль утримує Норвегія. У 2022 році її вартісна частка залишилась найбільш вагомою у вітчизняному імпорті продуктів моря, склавши 34,9%», — зазначив Богдан Духницький.

Значно менші частки у вартісних обсягах поставок риби та морепродуктів зайняли Ісландія (11,5%), США (8,7%), Канада (5,1%), Фарерські острови (4,9%), Іспанія (3,9%), Велика Британія (3,8%) та Естонія (3,1%).

«Сукупно ці вісім країн сформували 2022 року понад 3/4 імпорту продукції даної групи до України», — підсумував Богдан Духницький.

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