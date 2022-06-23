Торговий рахунок Prime брокера RoboForex визнали найкращим на глобальному ринку — Finance.ua
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Торговий рахунок Prime брокера RoboForex визнали найкращим на глобальному ринку

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Торговий рахунок Prime брокера RoboForex визнали найкращим на глобальному ринку
Торговий рахунок Prime брокера RoboForex визнали найкращим на глобальному ринку
Міжнародний брокер RoboForex отримав нагороду «Best Prime Trading Account (Global)» у рамках премії Ultimate Fintech Awards 2022.
Церемонія нагородження відбулася 9 червня 2022 року та проходила в останній день виставки iFX EXPO, організаторами якої є Ultimate Fintech. Міжнародна спільнота трейдерів визнала рахунок Prime від компанії RoboForex найкращим у преміальному сегменті з погляду торгових умов та безпеки.
Торговий рахунок Prime від RoboForex:
  • Спреди: від 0 пунктів
  • Мінімальний обсяг ордера: 0.01
  • Комісія: 10 USD за 1 млн USD торговельного обороту
  • Кредитне плече: до 1:300
Ось уже майже десять років команда Ultimate Fintech об’єднує професіоналів у галузі трейдингу та фінансових технологій. Клієнти, партнери та трейдери обирали найкращих брокерів 2022 року за допомогою системи відкритого голосування. Нагороди поділялися на різні категорії: Global Awards, Regional Awards та B2B Awards. Як випливає з назви, глобальні та регіональні нагороди визначають переможців, виходячи з масштабів бізнесу номінантів, тоді як B2B нагороди відносяться до категорій надання певних послуг.
Роберт Стівенсон, директор з розвитку RoboForex: «Наші Prime рахунки призначені для просунутих трейдерів. Вони мають кращі торгові умови, доступні в компанії. Вважаємо своїм досягненням той факт, що спільнота трейдерів обрала саме цей рахунок як найкраще на глобальному ринку. Дякуємо всім, хто віддав свій голос за нас.»

Відкрити торговий рахунок

За матеріалами:
RoboForex
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