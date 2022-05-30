Топ-багатії світу збідніли на $144 млрд з початку року — Finance.ua

Топ-багатії світу збідніли на $144 млрд з початку року

Вчора 18:04 — Світ

Топ-багатії світу збідніли на $144 млрд з початку року

Три найбагатші людини світу — Ілон Маск, Джефф Безос і Бернар Арно — з початку року в сумі втратили $144,3 млрд. А найбагатші американці — Маск, Безос і Білл Гейтс — сумарно втратили статки на $115 млрд.

У рейтингу найбагатших людей світу вони посідають перше, друге і четверте місце, а Арно — третє. Про це свідчать дані Індексу мільярдерів від Bloomberg

Так, до кінця травня статки засновника Tesla і Spаce X Ілона Маска оцінювалися в $224 млрд, «батька» Amazon Джеффа Безоса — у $139 млрд, а творця Microsoft Білла Гейтса — у $23 млрд. З початку року Безос втратив $53,2 млрд, Маск — $46,4 млрд, Гейтс — $15,1 млрд.

Глава французького конгломерату LVMH Бернар Арно з січня втратив $44,7 млрд. Станом на 30 травня його статки оцінюються в $133 млрд.

Таблиця: Bloomberg

Єдиним із п’ятірки головних багатіїв планети, хто зміг збільшити свої статки у 2022 році, став Уоррен Баффетт. З початку року його статки збільшилися на $6,54 млрд, до $115 млрд.

При цьому, за даними Oxfam , найвищі прибутки на початку 2022 року отримували компанії в енергетичному секторі, харчовій промисловості та фармацевтичній галузі. За даними аналітиків, загальний стан мільярдерів світу нині еквівалентний 13,9% світового ВВП.

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