ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів — Finance.ua

ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів Сьогодні 06:06 — Технології&Авто

ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів

Основуючись на рейтингах та досвіді, експерти назвали ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів.

Toyota 2JZ-GTE

Цей двигун, який з’явився вперше у 1991 році, є одним з найнадійніших і довговічних. Він використовується в спортивних та показових моделях Toyota, зокрема в легендарних Supra. Завдяки своїй міцності та потужності, 2JZ-GTE став культовим серед шанувальників автомобілів, пише « Твоя машина ».

Honda B-Series

Цей двигун, що був випущений в 1989 році, зарекомендував себе як надійна та тривала робоча одиниця. Він був встановлений у багатьох популярних моделях Honda, включаючи Civic та Integra. За свою тривалу експлуатацію B-Series завоював шану автолюбителів.

Subaru EJ Series

Цей серійний двигун використовується в автомобілях Subaru з 1989 року. Він відомий своєю надійністю та здатністю переносити великі навантаження. EJ Series встановлюється в різних моделях Subaru, включаючи іконічний Impreza WRX STI.

Mazda Rotary

Унікальним двигуном, що відрізняється від традиційних поршневих двигунів, є роторний двигун Mazda. Цей дизайн забезпечує високу швидкість та зменшену кількість рухомих деталей, що сприяє його тривалій роботі. Роторні двигуни Mazda використовуються в моделях RX-7 та RX-8.

Nissan RB Series

Цей двигун, що почав вироблятися в 1985 році, встановлюється в автомобілях Nissan, таких як Skyline і Silvia. RB Series славиться своєю високою міцністю, агрегатованістю та здатністю до модифікацій. Він став улюбленою вибором серед тюнерів та ентузіастів швидкості.

Ці двигуни здобули репутацію надійності та довговічності в автомобільній індустрії, завдяки чому стали популярними серед автолюбителів.

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