ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів — Finance.ua
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ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів

Технології&Авто
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ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів
ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів
Основуючись на рейтингах та досвіді, експерти назвали ТОП-5 найдовговічніших японських автомобільних двигунів.
Toyota 2JZ-GTE
Цей двигун, який з’явився вперше у 1991 році, є одним з найнадійніших і довговічних. Він використовується в спортивних та показових моделях Toyota, зокрема в легендарних Supra. Завдяки своїй міцності та потужності, 2JZ-GTE став культовим серед шанувальників автомобілів, пише «Твоя машина».
Honda B-Series
Цей двигун, що був випущений в 1989 році, зарекомендував себе як надійна та тривала робоча одиниця. Він був встановлений у багатьох популярних моделях Honda, включаючи Civic та Integra. За свою тривалу експлуатацію B-Series завоював шану автолюбителів.
Subaru EJ Series
Цей серійний двигун використовується в автомобілях Subaru з 1989 року. Він відомий своєю надійністю та здатністю переносити великі навантаження. EJ Series встановлюється в різних моделях Subaru, включаючи іконічний Impreza WRX STI.
Mazda Rotary
Унікальним двигуном, що відрізняється від традиційних поршневих двигунів, є роторний двигун Mazda. Цей дизайн забезпечує високу швидкість та зменшену кількість рухомих деталей, що сприяє його тривалій роботі. Роторні двигуни Mazda використовуються в моделях RX-7 та RX-8.
Nissan RB Series
Цей двигун, що почав вироблятися в 1985 році, встановлюється в автомобілях Nissan, таких як Skyline і Silvia. RB Series славиться своєю високою міцністю, агрегатованістю та здатністю до модифікацій. Він став улюбленою вибором серед тюнерів та ентузіастів швидкості.
Ці двигуни здобули репутацію надійності та довговічності в автомобільній індустрії, завдяки чому стали популярними серед автолюбителів.
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