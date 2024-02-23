ТОП-3 найбільш і найменш надійних електричних кросоверів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-3 найбільш і найменш надійних електричних кросоверів

Фондовий ринок
99
Британське видання What Car? опитало власників автомобілів про проблеми, з якими вони стикалися за останні два роки, а також дізналося про ціну та тривалість ремонту. У дослідженні взяли участь 21 тисяча людей, вони поділилися враженнями про 178 моделей віком до п’яти років.
За підсумками опитування було зроблено рейтинг надійності електричних кросоверів.
Найбільш надійним зрештою був визнаний Ford Mustang Mach-E, а найпроблемнішим — Vauxhall (Opel) Mokka Electric.
Ford Mustang Mach-E оцінили у максимальні 100%. Жоден із власників цього електромобіля, які взяли участь в опитуванні WhatCar, не зіткнувся з будь-якими несправностями.
Друге місце в рейтингу найбільш надійних зайняв BMW iX3 з результатом 99,3%. Єдиним слабким місцем цієї моделі виявилася інформаційно-розважальна система.
Замкнула «трійку» лідерів Tesla Model Y з оцінкою надійності на рівні 97,4%. До недоліків моделі відносять кузов, електроніку та медіасистему.
Також у ТОП-5 увійшли Skoda Enyaq iV та MG ZS EV.
Щодо аутсайдерів, кросоверу Vauxhall (Opel) Mokka Electric, який очолив список, присвоїли рейтинг надійності 60,6%. За два роки володіння 40% його господарів зіштовхнулися з проблемами з батареєю, 27% поскаржилися на медіасистему, по 13% - на мотор, електрику та систему кермування.
За Mokka розташувався Jaguar I-Pace, про неприємності з яким повідомили 42% власників. Ремонт у більшості випадків (58%) займав більше тижня, а 35% машин водночас виявлялися не на ходу.
На третьому місці розташувався великий електропозашляховик Audi Q8 e-tron, який завдав неприємностей 40% власників. У 25% випадків проявилися дефекти електрики, у 15% - мультимедійної системи. Третина господарів чекала на закінчення ремонту більше тижня.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше. Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі
За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.