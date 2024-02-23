ТОП-3 найбільш і найменш надійних електричних кросоверів — Finance.ua

ТОП-3 найбільш і найменш надійних електричних кросоверів Сьогодні 06:43 — Фондовий ринок

Британське видання What Car? опитало власників автомобілів про проблеми, з якими вони стикалися за останні два роки, а також дізналося про ціну та тривалість ремонту. У дослідженні взяли участь 21 тисяча людей, вони поділилися враженнями про 178 моделей віком до п’яти років.

За підсумками опитування було зроблено рейтинг надійності електричних кросоверів.

Найбільш надійним зрештою був визнаний Ford Mustang Mach-E, а найпроблемнішим — Vauxhall (Opel) Mokka Electric.

Ford Mustang Mach-E оцінили у максимальні 100%. Жоден із власників цього електромобіля, які взяли участь в опитуванні WhatCar, не зіткнувся з будь-якими несправностями.

Друге місце в рейтингу найбільш надійних зайняв BMW iX3 з результатом 99,3%. Єдиним слабким місцем цієї моделі виявилася інформаційно-розважальна система.

Замкнула «трійку» лідерів Tesla Model Y з оцінкою надійності на рівні 97,4%. До недоліків моделі відносять кузов, електроніку та медіасистему.

Також у ТОП-5 увійшли Skoda Enyaq iV та MG ZS EV.

Щодо аутсайдерів, кросоверу Vauxhall (Opel) Mokka Electric, який очолив список, присвоїли рейтинг надійності 60,6%. За два роки володіння 40% його господарів зіштовхнулися з проблемами з батареєю, 27% поскаржилися на медіасистему, по 13% - на мотор, електрику та систему кермування.

За Mokka розташувався Jaguar I-Pace, про неприємності з яким повідомили 42% власників. Ремонт у більшості випадків (58%) займав більше тижня, а 35% машин водночас виявлялися не на ходу.

На третьому місці розташувався великий електропозашляховик Audi Q8 e-tron, який завдав неприємностей 40% власників. У 25% випадків проявилися дефекти електрики, у 15% - мультимедійної системи. Третина господарів чекала на закінчення ремонту більше тижня.

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