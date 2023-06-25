Топ-15 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують українці (інфографіка) — Finance.ua

Топ-15 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують українці (інфографіка)
Портал AUTO.RIA.com склав рейтинг кросоверів з пробігом, які купували найчастіше у травні.
Минулого місяця зросли обсяги торгів на нашому вторинному ринку, перетнувши позначку в 100 тис. легковиків з пробігом за місяць, відповідно було куплено дещо більше й кросоверів та позашляховиків — 23,9 тис. При цьому частка таких машин зменшилася — з 24% у квітні до 23,5% у травні, що визначено від загальної кількості угод купівлі-продажу та перших реєстрацій вживаних легкових авто в Україні на основі відкритих даних ГСЦ МВС.
Отже, 15 моделей кросоверів або позашляховиків, яких було придбано на вторинному ринку найбільше впродовж травня:
Нагадаємо, в травні продажі нових авто почали зростати. Кросовер Renault Duster знову став найбільш продаваним автомобілем на ринку.
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