ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами" — Finance.ua

ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами"
Експерти розповіли, які з кросоверів вирізняються довговічними двигунами, пише «Автотема».
Найвищою зносостійкістю вирізняються японські автомобілі: Toyota, Mazda та Honda десятиліттями лідирують у рейтингах надійності. Експерти наголосили, що довговічність служби машини залежить не тільки від виробника, а й від власника — необхідно правильно та своєчасно доглядати авто.
Вони назвали 15 сучасних кросоверів, чиї двигуни за умови правильної експлуатації створюють мінімум проблем та вражають показниками надійності.
Рейтинг складено на підставі зведеної статистики діагностичних центрів, автомайстерень та механіків. Багато з цих автомобілів без проблем та капітального ремонту проїдуть до 500 тис. км.
Рейтинг
- Mazda CX-5
- Subaru Crosstrek
- Honda CR-V
- Honda HR-V
- GMC Acadia
- Subaru Forester
- Volvo XC60/90
- Subaru Outback
- Toyota RAV4
- Audi Q5
- Mitsubishi Outlander
- Renault Duster
- Suzuki Grand Vitara
- Lexus RX350
- Kia Sportage.
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