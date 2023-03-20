ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами" — Finance.ua

ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами" Сьогодні 23:00 — Технології&Авто

ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами"

Експерти розповіли, які з кросоверів вирізняються довговічними двигунами, пише «Автотема».

Найвищою зносостійкістю вирізняються японські автомобілі: Toyota, Mazda та Honda десятиліттями лідирують у рейтингах надійності. Експерти наголосили, що довговічність служби машини залежить не тільки від виробника, а й від власника — необхідно правильно та своєчасно доглядати авто.

Вони назвали 15 сучасних кросоверів, чиї двигуни за умови правильної експлуатації створюють мінімум проблем та вражають показниками надійності.

Рейтинг складено на підставі зведеної статистики діагностичних центрів, автомайстерень та механіків. Багато з цих автомобілів без проблем та капітального ремонту проїдуть до 500 тис. км.

Рейтинг

Mazda CX-5

Subaru Crosstrek

Honda CR-V

Honda HR-V

GMC Acadia

Subaru Forester

Volvo XC60/90

Subaru Outback

Toyota RAV4

Audi Q5

Mitsubishi Outlander

Renault Duster

Suzuki Grand Vitara

Lexus RX350

Kia Sportage.

Скільки б не коштувало ваше авто, головне в подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Апостроф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.