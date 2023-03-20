ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами"

Технології&Авто
137
ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами"
ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами"
Експерти розповіли, які з кросоверів вирізняються довговічними двигунами, пише «Автотема».
Найвищою зносостійкістю вирізняються японські автомобілі: Toyota, Mazda та Honda десятиліттями лідирують у рейтингах надійності. Експерти наголосили, що довговічність служби машини залежить не тільки від виробника, а й від власника — необхідно правильно та своєчасно доглядати авто.
Вони назвали 15 сучасних кросоверів, чиї двигуни за умови правильної експлуатації створюють мінімум проблем та вражають показниками надійності.
Рейтинг складено на підставі зведеної статистики діагностичних центрів, автомайстерень та механіків. Багато з цих автомобілів без проблем та капітального ремонту проїдуть до 500 тис. км.

Рейтинг

  • Mazda CX-5
  • Subaru Crosstrek
  • Honda CR-V
  • Honda HR-V
  • GMC Acadia
  • Subaru Forester
  • Volvo XC60/90
  • Subaru Outback
  • Toyota RAV4
  • Audi Q5
  • Mitsubishi Outlander
  • Renault Duster
  • Suzuki Grand Vitara
  • Lexus RX350
  • Kia Sportage.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне в подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Апостроф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.