ТОП-10 вакансій: зарплата від 43 000 грн та безкоштовні квитки в кіно — Finance.ua

ТОП-10 вакансій: зарплата від 43 000 грн та безкоштовні квитки в кіно Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

ТОП-10 вакансій: зарплата від 43 000 грн та безкоштовні квитки в кіно

Work.ua зібрав для добірку вакансій для тих, хто любить дивитись фільми та читати книжки.

Одеса

Заралата — 38 000 — 43 000 грн

Вакансія для професійного та вмотивованого директора кінотеатру із досвідом роботи на керівній посаді від 2-х років. Потрібно буде планувати та організовувати роботу кінотеатру для досягнення поставлених цілей і показників, координувати роботу персоналу, взаємодіяти із зовнішніми постачальниками послуг, розробляти та впроваджувати маркетингові стратегії для залучення аудиторії.

Компанія пропонує конкурентну заробітну плату, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження.

Житомир

До обовʼязків фахівця входить: контроль квитків на вході в кінозали, перевірка кінозалів під час кіносеансу, приготування та продаж попкорну, кави та іншої продукції в барі, продаж квитків на кіносеанси.

Серед бенефітів: дуже зручний погодинний графік роботи, можливість кар’єрного зростання, службові квитки в кіно — для майбутнього співробітника та його друзів.

Львів

Якщо ви позитивний, доброзичливий та неконфліктний — як Джоуї з серіалу «Друзі» — то ця вакансія для вас! Що потрібно буде робити? Організовувати запуск кіносеансів, створювати плей-листи, отримувати та завантажувати фільмокопії, обслуговувати кінопроектори, щоб усе працювало як швейцарські годинники.

Компанія пропонує стабільну зарплату, робочі зміни за зручним графіком, який не дає втомитись, безкоштовні квитки у кіно і таксі додому після 23:00.

Київ

Зарплата 15 000 — 20 000 грн

Ця робота зацікавить людей, які хочуть бути частиною дивовижного світу кіно. Адже відкрито вакансію адміністратора кіношколи, який буде комунікувати зі студентами та допомагати їм орієнтуватись у часі й просторі кіношколи, готувати локації до івенту, вести документообіг, піклуватися про викладачів та гостьових лекторів, працювати у координації з project-менеджером.

Київ

Майбутній співробітник буде монтувати розважальні проєкти, кулінарні шоу, тизери серіалів та фільмів. У портреті ідеального кандидата є креативність, швидкість монтажу та нестандартні підходи, базові знання по роботі зі звуком та кольорокорекцією. Також потрібно володіти програмами Adobe Premiere, After Effects, Photoshop.

Київ

До компанії запрошують фахівця, що забезпечуватиме розвиток проєктів і супроводжуватиме робочі процеси в компанії. Від кандидата очікують досвід роботи у маркетингу, а саме: володіння інструментами вебаналітики, знання принципів медіапланування, уміння складати звітність і проводити опитування і їхній аналіз.

Роботодавець гарантує безбар’єрність у всіх процесах компанії, яка відкрита до ветеранів та ветеранок і підтримує їх на шляху повернення до цивільної роботи, піклування про ваше ментальне й фізичне здоров’я, медичне страхування тощо.

Київ

Медіасервіс, що створює продукти та сервіси для потокового мультимедіа на основі ОТТ-технологій, шукає спеціаліста з мінімальним досвідом роботи в HR. Основні обов’язки: допомагати в адаптації співробітників і залучатися в такі процеси, як онбординг та оффбординг, проводити регулярні зустрічі 1-to-1 зі співробітниками, бути ментором і надавати всебічну підтримку співробітникам.

Megogo пропонує низку бенефітів: безкоштовні уроки англійської мови, заняття з плавання й уроки настільного тенісу, корпоративного психолога тощо.

Тернопіль

Тут шукають працівника, чиїми обовʼязками буде: продаж квитків і товарів кіномаркету, дотримання касової дисципліни, консультація гостей щодо репертуару кінотеатру. Роботодавець пропонує корпоративне навчання та професійне зростання, а також запрошення в кіно щомісяця.

Якщо ви скоріше книголюб, аніж кіноман — ось привабливі вакансії від книжкових магазинів, видавництв і друкарень.

Київ

Зарплата 25 000 — 30 000 грн, можливі премії

Столичне видавництво «Віхола» шукає бухгалтера з вищою освітою та досвідом роботи від 2-х років. Досвід у сфері видавничої діяльності буде перевагою. Обсяг відповідальності: повне ведення ТОВ на загальній системі, розрахунки з постачальниками та покупцями, ведення кадрового обліку тощо.

Київ

Шукають фахівця, який розуміється на адаптуванні ліцензійних макетів і обкладинок, розробці та верстці власних книг видавництва, створенні та підборі шрифтів тощо. Важливе професійне володіння Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, QuarkXPress і досвід роботи з мальописами. Серед переваг вакансії — робота зі світовими брендами, як-от LEGO, Minecraft, Fortnite, Warner Brosers.

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