ТОП-10 вакансій: зарплата від 43 000 грн та безкоштовні квитки в кіно — Finance.ua

ТОП-10 вакансій: зарплата від 43 000 грн та безкоштовні квитки в кіно
Work.ua зібрав для добірку вакансій для тих, хто любить дивитись фільми та читати книжки.
1. Директор кінотеатру в мережі «Сінема Сіті»
Одеса
Заралата — 38 000 — 43 000 грн
Вакансія для професійного та вмотивованого директора кінотеатру із досвідом роботи на керівній посаді від 2-х років. Потрібно буде планувати та організовувати роботу кінотеатру для досягнення поставлених цілей і показників, координувати роботу персоналу, взаємодіяти із зовнішніми постачальниками послуг, розробляти та впроваджувати маркетингові стратегії для залучення аудиторії.
Компанія пропонує конкурентну заробітну плату, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження.
2. Спеціаліст з обслуговування клієнтів у мережу кінотеатрів Multiplex
Житомир
До обовʼязків фахівця входить: контроль квитків на вході в кінозали, перевірка кінозалів під час кіносеансу, приготування та продаж попкорну, кави та іншої продукції в барі, продаж квитків на кіносеанси.
Серед бенефітів: дуже зручний погодинний графік роботи, можливість кар’єрного зростання, службові квитки в кіно — для майбутнього співробітника та його друзів.
3. Кіномеханік у мережу кінотеатрів «Планета Кіно»
Львів
Якщо ви позитивний, доброзичливий та неконфліктний — як Джоуї з серіалу «Друзі» — то ця вакансія для вас! Що потрібно буде робити? Організовувати запуск кіносеансів, створювати плей-листи, отримувати та завантажувати фільмокопії, обслуговувати кінопроектори, щоб усе працювало як швейцарські годинники.
Компанія пропонує стабільну зарплату, робочі зміни за зручним графіком, який не дає втомитись, безкоштовні квитки у кіно і таксі додому після 23:00.
4. Адміністратор у кіношколу Ukrainian Film School
Київ
Зарплата 15 000 — 20 000 грн
Ця робота зацікавить людей, які хочуть бути частиною дивовижного світу кіно. Адже відкрито вакансію адміністратора кіношколи, який буде комунікувати зі студентами та допомагати їм орієнтуватись у часі й просторі кіношколи, готувати локації до івенту, вести документообіг, піклуватися про викладачів та гостьових лекторів, працювати у координації з project-менеджером.
5. Режисер монтажу в Film.ua Group
Київ
Майбутній співробітник буде монтувати розважальні проєкти, кулінарні шоу, тизери серіалів та фільмів. У портреті ідеального кандидата є креативність, швидкість монтажу та нестандартні підходи, базові знання по роботі зі звуком та кольорокорекцією. Також потрібно володіти програмами Adobe Premiere, After Effects, Photoshop.
6. Digital-маркетолог у «Київстар ТБ»
Київ
До компанії запрошують фахівця, що забезпечуватиме розвиток проєктів і супроводжуватиме робочі процеси в компанії. Від кандидата очікують досвід роботи у маркетингу, а саме: володіння інструментами вебаналітики, знання принципів медіапланування, уміння складати звітність і проводити опитування і їхній аналіз.
Роботодавець гарантує безбар’єрність у всіх процесах компанії, яка відкрита до ветеранів та ветеранок і підтримує їх на шляху повернення до цивільної роботи, піклування про ваше ментальне й фізичне здоров’я, медичне страхування тощо.
7. Junior HR manager у Megogo
Київ
Медіасервіс, що створює продукти та сервіси для потокового мультимедіа на основі ОТТ-технологій, шукає спеціаліста з мінімальним досвідом роботи в HR. Основні обов’язки: допомагати в адаптації співробітників і залучатися в такі процеси, як онбординг та оффбординг, проводити регулярні зустрічі 1-to-1 зі співробітниками, бути ментором і надавати всебічну підтримку співробітникам.
Megogo пропонує низку бенефітів: безкоштовні уроки англійської мови, заняття з плавання й уроки настільного тенісу, корпоративного психолога тощо.
Ще компанія шукає копірайтера, менеджера з продажу реклами, особистого помічника керівника, інтернет-маркетолога тощо.
8. Касир в кінотеатр «Злата»
Тернопіль
Тут шукають працівника, чиїми обовʼязками буде: продаж квитків і товарів кіномаркету, дотримання касової дисципліни, консультація гостей щодо репертуару кінотеатру. Роботодавець пропонує корпоративне навчання та професійне зростання, а також запрошення в кіно щомісяця.
Якщо ви скоріше книголюб, аніж кіноман — ось привабливі вакансії від книжкових магазинів, видавництв і друкарень.
9. Головний бухгалтер у видавництво «Віхола»
Київ
Зарплата 25 000 — 30 000 грн, можливі премії
Столичне видавництво «Віхола» шукає бухгалтера з вищою освітою та досвідом роботи від 2-х років. Досвід у сфері видавничої діяльності буде перевагою. Обсяг відповідальності: повне ведення ТОВ на загальній системі, розрахунки з постачальниками та покупцями, ведення кадрового обліку тощо.
10. Дизайнер-верстальник у видавництво «Артбукс»
Київ
Шукають фахівця, який розуміється на адаптуванні ліцензійних макетів і обкладинок, розробці та верстці власних книг видавництва, створенні та підборі шрифтів тощо. Важливе професійне володіння Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, QuarkXPress і досвід роботи з мальописами. Серед переваг вакансії — робота зі світовими брендами, як-от LEGO, Minecraft, Fortnite, Warner Brosers.
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