ТОП-10 українських мереж АЗС почали більше платити податків — Finance.ua
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ТОП-10 українських мереж АЗС почали більше платити податків

Фондовий ринок
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ТОП-10 українських мереж АЗС почали більше платити податків
ТОП-10 українських мереж АЗС почали більше платити податків
ТОП-10 мереж АЗС України за кількістю заправних станцій, на які припадає 54% продажів пального в країні, в 2024 році сплатили на 38% більше «операційних» податків ніж роком раніше — 10,35 млрд грн проти 7,39 млрд.
ТОП-10 українських мереж АЗС почали більше платити податків
Про це пише Сергій Куюн, директор ТОВ «Консалтингова група А-95».
Половину з цього приросту дало збільшення сплати ПДВ — 4,2 млрд, або на 53% більше показника 2023 року. На 26% збільшилися відрахування податку на прибуток (ПнП) — зростання з 1,7 млрд грн до 2,2 млрд.
ТОП-10 українських мереж АЗС почали більше платити податків
Зарплатні податки (ПДФО та ЄСВ) — також зростання на третину. Що це означає? По-перше, що підвищилися офіційні оклади: по ТОП-50 за рік з 11858 до 17482 грн/міс. По-друге, що зарплат у «конверті» стало менше. Найбільше «конверти» схуднули в Avantage 7 та БРСМ, де персонал тепер офіційно отримує вдвічі більше.
ТОП-10 українських мереж АЗС почали більше платити податків
Тим часом майже половина мереж із ТОП-50 досі пропонують повірити у те, що їхні співробітники живуть на 12 000−13 000 грн/міс.
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За матеріалами:
zn.ua
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