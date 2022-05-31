ТОП-10 найпопулярніших нових авто бізнес-класу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найпопулярніших нових авто бізнес-класу

Вчора 22:00Технології&Авто
548
Світовий авторинок наразі інтенсивно змінюється за рахунок значного збільшення кількості кросоверів, які стали фаворитами для багатьох водіїв. Водночас уподобання покупців автомобілів бізнес-класу змінюються не так динамічно.
Фахівці сайту Auto.ria склали рейтинг автомобілів бізнес-класу, яких продали найбільше у світі.
За підсумками світових продажів автомобілів у 2021 році, у десятку найпопулярніших авто бізнес-класу ввійшли:
  • BMW 5 серії: 309 242 авто;
  • Mercedes-Benz E-Класу: 280 256 авто;
  • Audi A6: 232 349 авто;
  • Hyundai Grandeur: 89 086 авто;
  • Mercedes-Benz S-Класу: 87 064 авто;
  • Genesis G80: 67 344 авто;
  • Skoda Superb: 63 338 авто;
  • Kia K8: 46 741 авто;
  • BMW 7 Серії: 46 085 авто;
  • Volvo S90: 43 927 авто.
До цієї десятки не потрапив жоден електрокар, хоча в 2020 році на 10 сходинці опинився Tesla Model S — таких авто тоді продали 28 324 одиниць, а в 2021 році менше ніж 15 тисяч.
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Купити онлайн карту Assistance 🚗

За матеріалами: Апостроф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.