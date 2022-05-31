ТОП-10 найпопулярніших нових авто бізнес-класу — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших нових авто бізнес-класу

Світовий авторинок наразі інтенсивно змінюється за рахунок значного збільшення кількості кросоверів, які стали фаворитами для багатьох водіїв. Водночас уподобання покупців автомобілів бізнес-класу змінюються не так динамічно.

Фахівці сайту Auto.ria склали рейтинг автомобілів бізнес-класу, яких продали найбільше у світі.

За підсумками світових продажів автомобілів у 2021 році, у десятку найпопулярніших авто бізнес-класу ввійшли:

BMW 5 серії: 309 242 авто;

Mercedes-Benz E-Класу: 280 256 авто;

Audi A6: 232 349 авто;

Hyundai Grandeur: 89 086 авто;

Mercedes-Benz S-Класу: 87 064 авто;

Genesis G80: 67 344 авто;

Skoda Superb: 63 338 авто;

Kia K8: 46 741 авто;

BMW 7 Серії: 46 085 авто;

Volvo S90: 43 927 авто.

До цієї десятки не потрапив жоден електрокар, хоча в 2020 році на 10 сходинці опинився Tesla Model S — таких авто тоді продали 28 324 одиниць, а в 2021 році менше ніж 15 тисяч.

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