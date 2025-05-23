Топ-10 моделей авто, на які найчастіше встановлювали ГБО — Finance.ua

Топ-10 моделей авто, на які найчастіше встановлювали ГБО Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Топ-10 моделей авто, на які найчастіше встановлювали ГБО

На тлі економії українці й далі переводять авто на газ, але числа говорять — ентузіазм охолов. У квітні 2025 року в Україні було зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легкові автомобілі, що на 7,4% менше, ніж у березні, і майже удвічі менше, ніж рівно рік тому — у квітні 2024 року таких переобладнань було 1754.

Найвищу активність українських водіїв у переобладнанні своїх автівок на газ спостерігали торік влітку. У червні 2023 року було встановлено рекорд — 2253 ГБО-системи, дані про які були офіційно внесені у свідоцтва про реєстрацію у сервісних центрах МВС.

З осені показники почали спадати, взимку провалились нижче 1000 реєстрацій, і досі виглядає так, що цей ринок не подає особливих надій на зростання.

Переобладнанням охоплені як бюджетні моделі, так і авто (часто зі США) середнього цінового сегмента. І хоча в списку є традиційний Daewoo Lanos, поруч із ним — Toyota Camry, Nissan Rogue, Jeep Compass та інші американські варіанти з атмосферними бензиновими двигунами, які без ГБО часто втрачають сенс експлуатації в Україні. Тут накладається і віра в «стару школу» мотобудування, і небажання миритися з високою витратою пального.

Топ-10 моделей, на які найчастіше встановлювали ГБО:

Toyota Camry — 29 шт. Nissan Rogue — 26 шт. Jeep Compass — 24 шт. Skoda Octavia — 22 шт. Jeep Cherokee — 21 шт. Volkswagen Passat — 21 шт. Mitsubishi Outlander — 19 шт. Toyota RAV4 — 18 шт. Daewoo Lanos — 17 шт. Volkswagen Golf — 17 шт.

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