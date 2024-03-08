ТОП-10 міст Європи, де найлегше знайти роботу (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 міст Європи, де найлегше знайти роботу (інфографіка)
У західних і північних містах Європи набагато легше знайти роботу, особливо порівняно з південними містами.
Про це йдеться у звіті «Якість життя в європейських містах», повідомляє schengenvisainfo.com.
Цей звіт, що опублікований Комісією ЄС, показує, що більше половини людей у західних і північних країнах-членах — 53 відсотки респондентів сказали, що їм було легко знайти роботу, у порівнянні з кожним четвертим жителем південних держав-членів.
Очолює список міст, де є робота, Прага (Чехія). 79 відсотків респондентів, які сказали, що там легко знайти роботу.
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Клуж-Напока (Румунія) — на другому місці з 73 відсотками.
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Мюнхен (Німеччина) і Братислава (Словаччина) є третім і четвертим містами, де вищі можливості для працевлаштування, про це заявили 72 відсотки респондентів.
Крім того, 71 відсоток учасників стверджували, що Гамбург (Німеччина) є містом, де легко знайти роботу, позиціонуючи себе як п’яте місце з найбільшою кількістю доступних робочих місць, як вважають респонденти.
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Замикає список десяти міст із найдоступнішою роботою Осло (Норвегія), про що заявили 69 відсотків респондентів, а далі йде Стокгольм (Швеція) з 68 відсотками.
Варшава (Польща) посідає восьме місце з 66% респондентів, які сказали, що там легко знайти роботу, за нею йдуть Софія (Болгарія) і Таллінн (Естонія) з 65% у кожній.
З іншого боку, з винятково низьким показником лише 4% людей, які кажуть, що робота доступна, Палермо вважається містом, де найважче працевлаштуватися у 2023 році, за яким йдуть Неаполь (Італія) з 11% та Овейдо. (Іспанія) на 16 відсотків.
За межами ЄС
У містах Сполученого Королівства та країн ЄАВТ (Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія, Швейцарська Конфедерація — ред.) зберігається відносно вища частка задоволених жителів щодо наявності роботи, яка становить 54 відсотки.
Однак на західних Балканах і в Туреччині цифри значно нижчі, лише 38 і 46 відсотків жителів, відповідно, позитивно сприймають перспективи працевлаштування.
Довідка Finance.ua:
- За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України.Країни Євросоюзу продовжили для українців термін захисту до 2025 року, цей статус надає їм доступ до легального працевлаштування.
- Експерти проаналізували процедури легалізації і працевлаштування для роботи в Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах — найбільш популярних напрямках для сезонних робіт.
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