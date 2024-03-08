ТОП-10 міст Європи, де найлегше знайти роботу (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 міст Європи, де найлегше знайти роботу (інфографіка) Сьогодні 10:36 — Особисті фінанси

ТОП-10 міст Європи, де найлегше знайти роботу (інфографіка)

У західних і північних містах Європи набагато легше знайти роботу, особливо порівняно з південними містами.

Про це йдеться у звіті «Якість життя в європейських містах», повідомляє schengenvisainfo.com

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Цей звіт, що опублікований Комісією ЄС, показує, що більше половини людей у західних і північних країнах-членах — 53 відсотки респондентів сказали, що їм було легко знайти роботу, у порівнянні з кожним четвертим жителем південних держав-членів.

Очолює список міст, де є робота, Прага (Чехія). 79 відсотків респондентів, які сказали, що там легко знайти роботу.

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Клуж-Напока (Румунія) — на другому місці з 73 відсотками.

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Мюнхен (Німеччина) і Братислава (Словаччина) є третім і четвертим містами, де вищі можливості для працевлаштування, про це заявили 72 відсотки респондентів.

Крім того, 71 відсоток учасників стверджували, що Гамбург (Німеччина) є містом, де легко знайти роботу, позиціонуючи себе як п’яте місце з найбільшою кількістю доступних робочих місць, як вважають респонденти.

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Замикає список десяти міст із найдоступнішою роботою Осло (Норвегія), про що заявили 69 відсотків респондентів, а далі йде Стокгольм (Швеція) з 68 відсотками.

Варшава (Польща) посідає восьме місце з 66% респондентів, які сказали, що там легко знайти роботу, за нею йдуть Софія (Болгарія) і Таллінн (Естонія) з 65% у кожній.

З іншого боку, з винятково низьким показником лише 4% людей, які кажуть, що робота доступна, Палермо вважається містом, де найважче працевлаштуватися у 2023 році, за яким йдуть Неаполь (Італія) з 11% та Овейдо. (Іспанія) на 16 відсотків.

За межами ЄС

У містах Сполученого Королівства та країн ЄАВТ (Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія, Швейцарська Конфедерація — ред.) зберігається відносно вища частка задоволених жителів щодо наявності роботи, яка становить 54 відсотки.

Однак на західних Балканах і в Туреччині цифри значно нижчі, лише 38 і 46 відсотків жителів, відповідно, позитивно сприймають перспективи працевлаштування.

Довідка Finance.ua:

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України.Країни Євросоюзу продовжили для українців термін захисту до 2025 року, цей статус надає їм доступ до легального працевлаштування.

Експерти проаналізували процедури легалізації і працевлаштування для роботи в Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах — найбільш популярних напрямках для сезонних робіт.

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