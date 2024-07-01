ТОП-10 кросоверів із пробігом у ціновому діапазоні $10−14 тис. — Finance.ua

ТОП-10 кросоверів із пробігом у ціновому діапазоні $10−14 тис. Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

ТОП-10 кросоверів із пробігом у ціновому діапазоні $10−14 тис.

Одна із переваг легковиків сімейства SUV (Sport Utility Vehicle) — компонування кузова з перевагами місткості універсала та компактності хетчбека, а салону — подібно до мінівенів — з високою стелею, що дає більше простору для пасажирів. Часом це доповнюється різними опціями, як-то регулювання сидінь заднього ряду або навіть наявністю ще 2 додаткових крісел у третьому ряді. Звичайні легковики так не вміють.

Про це зазначають аналітики порталу Auto.Ria.

«Ще зазвичай у кросоверах водій сидить вище, ніж в інших легковиках, значить бачить далі й більше, що плюс до безпеки», — йдеться у повідомленні.

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І наостанок — для тих, хто звик усе рахувати, сегмент SUV найбільший на ринку, і розвивається найдинамічніше. Тож за кілька років з продажем «джипа» проблем бути не повинно — попит на них є постійно.

Аналітики також назвали 10 варіантів кросоверів, пропозицій з якими зараз найбільше на Auto.Ria.

ТОП-10 кросоверів за $10−14 тис.

1. Ford Escape/Kuga

2. Nissan Qashqai (+2)

3. Volkswagen Tiguan

4. Nissan Rogue

5. Dodge Journey

6. Nissan Juke

7. KIA Sorento

8. Mitsubishi Outlander

9. KIA Sportage

10. Hyundai Santa Fe

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