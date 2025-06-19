ТОП-10 країн Шенгену: де простіше отримати візу цього літа (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 країн Шенгену: де простіше отримати візу цього літа (інфографіка)

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ТОП-10 країн Шенгену: де простіше отримати візу цього літа (інфографіка)
ТОП-10 країн Шенгену: де простіше отримати візу цього літа (інфографіка)
У 2024 році рівень схвалення шенгенських віз становив 52,20%, що свідчить про те, що держави Шенгенської зони схвалили понад половину поданих заявок на візи.
Про це свідчить статистика SchengenVisaInfo.
Список країн з найвищими показниками схвалення заявок у 2024 році знову очолює Ісландія, яка схвалила 91,25% заявок, отриманих за рік.
Дані показують, що у 2023 році Ісландія мала вищий рівень схвалення — 94,26%, але також кількість отриманих заявок була значно вищою.
У 2024 році Ісландія отримала 35 416 заявок на візу, тоді як у попередньому році Ісландія отримала 22 541 заявку — різниця становить 57,1%.
Хоча Ісландія є провідною країною за кількістю схвалених віз, інші країни також мали високі показники схвалення у 2024 році, що робить їх зручними для тих, хто подається на отримання шенгенських віз цього літа.
Країни, з якими найлегше отримати шенгенську візу цього року, виходячи з показників схвалення заявок на шенгенські візи у 2024 році:
ТОП-10 країн Шенгену: де простіше отримати візу цього літа (інфографіка)
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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