Tiffany відмовляється від купівлі російських алмазів і діамантів — Finance.ua

Tiffany відмовляється від купівлі російських алмазів і діамантів

Вчора 18:07 — Банківські метали

Tiffany відмовляється від купівлі російських алмазів і діамантів

Американський ювелірний ритейлер Tiffany & Co. відмовився від закупівель продукції з росії, зокрема, алмазів та діамантів.

«Tiffany зупинила закупівлю всіх необроблених алмазів із росії, а також діамантів російського походження незалежно від того, де вони ограновані», — цитує представника Tiffany Marketwatch

Tiffany доручила своїм постачальникам припинити закуповувати російські алмази, а також розділяти російські та неросійські дрібні діаманти, які використовуються у процесі обсипання ювелірних виробів.

Заборона Tiffany поширюється на алмази, видобуті у росії станом на 21 березня. Компанія не уточнила, чи зможе вона купувати алмази, видобуті до конфлікту, які перебувають у процесі ограновування чи полірування.

Tiffany, яка зараз належить LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, була довгостроковим клієнтом російської компанії Алроса.

Раніше через ситуацію в Україні від закупівлі відмовився інший американський ритейлер Signet Jewellers, а онлайн-продавець Brilliant Earth вилучив зі свого сайту всі діаманти російського походження. Обидві компанії заявили, що відмова не вплинула на їхній бізнес.

Signet також попрохала всіх своїх постачальників призупинити бізнес із росією і підтвердити, що жодна партія для Signet не містить алмазів або дорогоцінних металів російського походження, придбаних після 24 лютого.

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