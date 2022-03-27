Tiffany відмовляється від купівлі російських алмазів і діамантів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Tiffany відмовляється від купівлі російських алмазів і діамантів

Вчора 18:07Банківські метали
65
Tiffany відмовляється від купівлі російських алмазів і діамантівTiffany відмовляється від купівлі російських алмазів і діамантів
Американський ювелірний ритейлер Tiffany & Co. відмовився від закупівель продукції з росії, зокрема, алмазів та діамантів.
«Tiffany зупинила закупівлю всіх необроблених алмазів із росії, а також діамантів російського походження незалежно від того, де вони ограновані», — цитує представника Tiffany Marketwatch.
Tiffany доручила своїм постачальникам припинити закуповувати російські алмази, а також розділяти російські та неросійські дрібні діаманти, які використовуються у процесі обсипання ювелірних виробів.
Заборона Tiffany поширюється на алмази, видобуті у росії станом на 21 березня. Компанія не уточнила, чи зможе вона купувати алмази, видобуті до конфлікту, які перебувають у процесі ограновування чи полірування.
Tiffany, яка зараз належить LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, була довгостроковим клієнтом російської компанії Алроса.
Раніше через ситуацію в Україні від закупівлі відмовився інший американський ритейлер Signet Jewellers, а онлайн-продавець Brilliant Earth вилучив зі свого сайту всі діаманти російського походження. Обидві компанії заявили, що відмова не вплинула на їхній бізнес.
Signet також попрохала всіх своїх постачальників призупинити бізнес із росією і підтвердити, що жодна партія для Signet не містить алмазів або дорогоцінних металів російського походження, придбаних після 24 лютого.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.