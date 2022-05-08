Tesla потіснили з другого місця за кількістю Bitcoin: хто обійшов Маска — Finance.ua

Tesla потіснили з другого місця за кількістю Bitcoin: хто обійшов Маска

Вчора 18:08 — Фінтех і Картки

Tesla потіснили з другого місця за кількістю Bitcoin: хто обійшов Маска

Некомерційна організація Luna Foundation Guard (LFG), яка займається розвитком блокчейн-платформи Terra, випередила автокомпанію Tesla за кількістю накопичених Bitcoin. Тепер вона посідає друге місце у списку корпоративних власників цієї криптовалюти.

У LFG повідомили про позабіржову купівлю 37 863 BTC на суму $1,5 млрд. До цього в криптоскарбниці компанії зберігалося 42 530 Bitcoin, тоді як у Tesla налічується 43 200 BTC.

Таким чином, Luna Foundation Guard накопичила понад 80,3 тис. Bitcoin — сукупна вартість такого «багажу», згідно з даними найбільшої криптобіржі Європи WhiteBIT, оцінюється в $3,1 млрд. Тепер за цим показником вона поступається тільки софтверній компанії MicroStrategy, на рахунку якої числиться понад 129 тис. Bitcoin.

Уклавши угоду, LFG подолав третину шляху до обраної мети — купити Bitcoin на суму $10 млрд, щоб забезпечити ліквідністю свій стейблкоїн TerraUSD (UST). Це алгоритмічний стейблкоїн, емісія якого математично пов’язана з грошовою масою внутрішньої монети LUNA.

LFG отримала Bitcoin на $1 млрд, здійснивши позабіржовий обмін їх на UST у криптоброкера Genesis Trading. Подібний обсяг для такої операції став рекордним. Bitcoin ще на $500 млн були отримані через один із найбільших криптовалютних хедж-фондів Three Arrows Capital (3AC).

«Участь Genesis як провідного брокера віртуальних валют відображає зростаючий попит на децентралізовані стейблкоїни на крипторинку і допомагає наводити мости між криптоспільнотами, пов’язаними спільними децентралізованими засобами», — заявив генеральний директор Terraform Labs До Квон. Його компанія є емітентом стейблкоїну UST та токенів Terra.

За розміром капіталізації TerraUSD входить до десятки найбільших криптовалют у світі — сукупна ринкова вартість монети оцінюється в $1 млрд. Його обганяють лише два стейблкоїни — Tether (USDT) та USD Coin (USDC).

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