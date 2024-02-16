Техномільярдери побудують у Каліфорнії місто без місцевого уряду — Finance.ua

Техномільярдери побудують у Каліфорнії місто без місцевого уряду Сьогодні 01:09 — Світ

Техномільярдери побудують у Каліфорнії місто без місцевого уряду, Фото: speka.media

Технологічні мільярдери мають намір побудувати біля Сан-Франциско нове місто під робочою назвою Каліфорнія Форевер, яке не матиме місцевого самоврядування.

Про це пише Gizmodo.

Замість цього забудовники планують зберегти новий міський центр як неінкорпоровану територію і залишити управління уряду округу Солано, який уже контролює регіон. Керівник відділу планування проєкту California Forever Ґабріель Меткалф розповів, що у межах міста не буде жодної місцевої влади, яка б регулювала діяльність у його межах.

За планом, місто матиме тісні відносини з округом щодо надання поліцейських, пожежних та інших комунальних послуг. Також вони разом працюватимуть над проєктами економічного розвитку.

Фото: speka. media

Випадок із Каліфорнія Форевер не є безпрецедентним, адже по всій території США існує безліч неінкорпорованих територій. Більшість із них невеликі та бідні громади, однак є низка мегаполісів, які покладаються на уряд округу в питаннях регулювання.

Однак залишаються питання щодо того, як цей проєкт функціонуватиме. Зокрема, існують побоювання, що округ може не впоратися з регулюванням усього процесу розбудови міста.

Також незрозуміло, як перерозподілятимуться ресурси Солано у міру зростання громади. Особливо це стосується питання поліції й пожежників.

Меткалф також зазначив, що мешканці нового міста та округу не матимуть права голосу щодо нової громади. На його думку, єдиний демократичний контроль — це самі умови ініціативи на наступні 40 років, яку мають затвердити на референдумі у листопаді 2024 року.

Фото: speka. media

Він також наголосив, що після голосування буде укладена угода між наглядовою радою округу та компанією-забудовником. Цей договір буде добровільним і сторони зможуть погодити в ньому все, що вони вважатимуть за потрібне.

California Forever — це американська корпорація, яка запропонувала однойменний проєкт побудови міста на півночі Каліфорнії. Його планують звести на сході округу Солано в районі затоки Сан-Франциско.

Згідно з поданими планами на початку 2024 року владі округу, місто займе площу 18,6 тис. акрів (75 км 2 ) та розраховано на 50 тис. мешканців. Девелопери пообіцяли створити 15 тис. робочих місць, відремонтувати найближчі шосе, виділити щонайменше 4 тис. акрів (16 тис. м 2 ) на парки та використовувати чисті джерела енергії.

Головними інвесторами проєкту виступили мільярдери Кремнієвої долини.

Speka За матеріалами:

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