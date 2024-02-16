Техномільярдери побудують у Каліфорнії місто без місцевого уряду — Finance.ua

Техномільярдери побудують у Каліфорнії місто без місцевого уряду
Технологічні мільярдери мають намір побудувати біля Сан-Франциско нове місто під робочою назвою Каліфорнія Форевер, яке не матиме місцевого самоврядування.
Про це пише Gizmodo.
Замість цього забудовники планують зберегти новий міський центр як неінкорпоровану територію і залишити управління уряду округу Солано, який уже контролює регіон. Керівник відділу планування проєкту California Forever Ґабріель Меткалф розповів, що у межах міста не буде жодної місцевої влади, яка б регулювала діяльність у його межах.
За планом, місто матиме тісні відносини з округом щодо надання поліцейських, пожежних та інших комунальних послуг. Також вони разом працюватимуть над проєктами економічного розвитку.
Випадок із Каліфорнія Форевер не є безпрецедентним, адже по всій території США існує безліч неінкорпорованих територій. Більшість із них невеликі та бідні громади, однак є низка мегаполісів, які покладаються на уряд округу в питаннях регулювання.
Однак залишаються питання щодо того, як цей проєкт функціонуватиме. Зокрема, існують побоювання, що округ може не впоратися з регулюванням усього процесу розбудови міста.
Також незрозуміло, як перерозподілятимуться ресурси Солано у міру зростання громади. Особливо це стосується питання поліції й пожежників.
Меткалф також зазначив, що мешканці нового міста та округу не матимуть права голосу щодо нової громади. На його думку, єдиний демократичний контроль — це самі умови ініціативи на наступні 40 років, яку мають затвердити на референдумі у листопаді 2024 року.
Він також наголосив, що після голосування буде укладена угода між наглядовою радою округу та компанією-забудовником. Цей договір буде добровільним і сторони зможуть погодити в ньому все, що вони вважатимуть за потрібне.
California Forever — це американська корпорація, яка запропонувала однойменний проєкт побудови міста на півночі Каліфорнії. Його планують звести на сході округу Солано в районі затоки Сан-Франциско.
Згідно з поданими планами на початку 2024 року владі округу, місто займе площу 18,6 тис. акрів (75 км2) та розраховано на 50 тис. мешканців. Девелопери пообіцяли створити 15 тис. робочих місць, відремонтувати найближчі шосе, виділити щонайменше 4 тис. акрів (16 тис. м2) на парки та використовувати чисті джерела енергії.
Головними інвесторами проєкту виступили мільярдери Кремнієвої долини.
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