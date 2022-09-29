Технологічний гігант Emerson повністю йде з рф — Finance.ua
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Технологічний гігант Emerson повністю йде з рф

Фондовий ринок
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Технологічний гігант Emerson повністю йде з рф
Технологічний гігант Emerson повністю йде з рф
Компанія Emerson, яка є лідером промислової автоматизації у всьому світі, продала свій бізнес на росії.
Про відповідне рішення оголосила пресслужба компанії.
Як відомо, Emerson вже уклала угоду з місцевим керівництвом про продаж свого російського бізнесу, включно з «дочкою» Metran.
На росії компанія Emerson LLC займалася організацією продажів та обслуговуванням Metran.
Заява про продаж бізнесу послідувала за травневим оголошенням компанії про вихід із російського бізнесу та вивчення стратегічних варіантів продажу Metran.
Щоб завершити угоду про продаж російського бізнесу, Emerson потрібно отримати схвалення регуляторних органів і уряду рф.

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