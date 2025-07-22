Танкер пішов порожній з індійського НПЗ після санкцій Євросоюзу, — Reuters — Finance.ua
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Танкер пішов порожній з індійського НПЗ після санкцій Євросоюзу, — Reuters

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Танкер пішов порожній з індійського НПЗ після санкцій Євросоюзу, — Reuters
Танкер пішов порожній з індійського НПЗ після санкцій Євросоюзу, — Reuters
Нафтовий танкер Talara покинув порт Вадінар індійської нафтопереробної компанії Nayara Energy після санкцій Європейського Союзу. Судно не завантажило дизельне паливо, як планувалося.
Видання Reuters пише, що танкер мав завантажити 60 000 метричних тонн (447 000 барелів) дизельного палива з ультранизьким вмістом сірки 21 липня, вантаж мали доправити в Африку.
Зміна плану навантаження припускає, що санкції ЄС, введені щодо Nayara, порушують експорт нафтопродуктів із підтримуваного росією НПЗ.
За словами джерел, судно Talara не стало завантажувати вантаж після введення європейських санкцій.
За матеріалами:
УНІАН
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