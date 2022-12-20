Ситуація зі світлом все ще складна: енергетики готують "певне обладнання" — Finance.ua

Ситуація зі світлом все ще складна: енергетики готують "певне обладнання" Сьогодні 13:10 — Енергетика

Через атаку дронами вночі 19 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, найгірша ситуація у центральному регіоні та Києві, повідомляє НЕК «Укренерго» в Facebook

«Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та місті Києві» — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті — живлення критичної інфраструктури.

«Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів», — повідомили в компанії.

Ремонтні бригади «Укренерго», генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання, зазначила прес-служба.

УНІАН За матеріалами:

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