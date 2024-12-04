Сибіга і Блінкен підписали Меморандум щодо стійкості енергосистеми: Україна отримає $825 млн — Finance.ua

Сибіга і Блінкен підписали Меморандум щодо стійкості енергосистеми: Україна отримає $825 млн Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україні терміново потрібні додаткові 19 систем протиповітряної оборони для захисту певних українських стратегічних енергетичних об’єктів. Україна вже надіслала партнерам конкретний список потреб.

«Нам терміново потрібні додаткові 19 систем ППО для захисту певних наших енергетичних стратегічних об’єктів. Ми впевнені, що за допомогою наших союзників ми переживемо зиму, отримавши ці системи для належного захисту цих 19 об’єктів" — під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселі сказав Сибіга.

Голова МЗС заявив, що Україні потрібні «сильні рішення» для зміцнення українських спроможностей. Це питання будуть обговорювати із найближчими союзниками.

Сибіга зазначив, що росія намагається перетворити енергетику на зброю. Він наголосив:

Вони намагаються відрізати нас від ядерної енергії. Вони почали атакувати об’єкти ядерної енергії. Це також нова реальність цієї російської агресії… ось чому нам потрібні сильні історичні рішення замість того, щоб телефонувати путіну або відвідувати москву.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга й державний секретар США Ентоні Блінкен у штаб-квартирі НАТО підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці в забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Документ передбачає можливість американської допомоги на загальну суму $825 млн.

Меморандум створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння повоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки.

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