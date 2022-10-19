Світовий банк визнав необслуговуваними всі видані білоруські кредити — Finance.ua
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Світовий банк визнав необслуговуваними всі видані білоруські кредити

Світ
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Світовий банк визнав необслуговуваними всі видані білоруські кредити
Світовий банк визнав необслуговуваними всі видані білоруські кредити
Світовий банк визнав необслуговуваними всі раніше видані білорусі кредити.
Про це повідомили в пресслужбі установи.
«Ця дія була здійснена відповідно до встановленої процедури Світового банку, згідно з якою всі кредити, надані країні або гарантовані нею, стають непрацюючими, якщо платіж за будь-яким кредитом прострочено більш ніж на шість місяців», — йдеться у повідомленні.
За даними Світового банку, на 14 жовтня 2022 року прострочені платежі білорусі становили $68,43 млн. Основна сума непогашених Мінськом кредитів становить $967 млн, або 0,42% від загальної суми непогашених кредитів СБ.
У квітні білоруська влада оголосила, що виконуватиме зобов’язання перед Світовим банком, та ЄБРР у національній валюті. 2 березня 2022 року Світовий банк зупинив усі свої програми у білорусі. Із травня 2020 року білорусі не було схвалено жодного нового кредиту. білорусь є членом Світового банку з 1992 року.
Нагадаємо, глави МВФ та Світового банку попередили про зростання ризиків глобальної рецесії на тлі уповільнення темпів зростання розвинених економік, рекордної інфляції та підвищення відсоткових ставок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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