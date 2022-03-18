Світовий банк виділив 100 млн доларів на стипендії українським студентам — Finance.ua

Світовий банк виділив 100 млн доларів на стипендії українським студентам

Вчора 11:12 — Казна та Політика

Світовий банк та уряд України ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти на 100 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба банку

Що це дасть? Це дозволить виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів.

«Завдяки новому компоненту спільного проекту Міністерства освіти та Світового банку „Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів“ надається фінансування у розмірі майже 100 млн доларів для відшкодування бюджетної програми уряду у секторі вищої освіти», — йдеться у повідомленні.

Світовий банк заявив, що російське вторгнення в Україну, що триває, принесло невимовні страждання в українські сім’ї, і багато родин не можуть підтримувати освіту своїх дітей.

«Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання», — заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Арупап Банерджі.

Минулого тижня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила пакет фінансування для України під назвою «Фінансування на відновлення в умовах надзвичайної економічної ситуації в Україні», або «Вільна Україна».

На сьогодні мобілізована банком фінансова підтримка сягнула 1,025 мільярда доларів. Вона допомагає уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

Це фінансування є частиною пакету допомоги України, який найближчими місяцями складе 3 млрд доларів.

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