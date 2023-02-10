Світовий банк схвалив перший грант у $50 мільйонів на ремонт українських доріг — Finance.ua

Світовий банк схвалив перший грант у $50 мільйонів на ремонт українських доріг Сьогодні 18:47 — Казна та Політика

Світовий банк схвалив перший грант у $50 мільйонів на ремонт українських доріг, Фото: dw.com

Світовий банк оголосив про новий проект вартістю 50 млн доларів, спрямований на ремонт та відновлення транспортної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок війни.

Як повідомила прес-служба банку, понад 2100 сіл, які були деокуповані, стикаються з проблемою порушення транспортних шляхів через війну. Транспортна мережа України зазнала значних прямих збитків, які становлять понад 29,9 млрд дол. Економічна ж шкода від порушення роботи транспорту додатково склала 26,1 млрд дол. станом на 1 червня 2022 року.

«Мета проекту — підтримка надання невідкладної гуманітарної допомоги та відновлення, а також збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів. Грантове фінансування для цього проекту надається в рамках Цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України, незабаром очікується надходження додаткового фінансування в розмірі до 535 мільйонів доларів США», — сказано в повідомленні.

Відзначається, що це друга масштабна підтримувана Світовим банком операція в рамках діяльності з реагування на надзвичайні ситуації, затверджена протягом останніх двох місяців, яка мобілізує ресурси партнерів за допомогою інноваційного рамкового підходу. Перша була затверджена в грудні і зосереджена на відновленні медичної інфраструктури та наданні послуг в секторі охорони здоров’я.

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УНІАН За матеріалами:

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