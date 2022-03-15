Світовий банк готує для України майже $200 мільйонів підтримки — Finance.ua

Світовий банк готує для України майже $200 мільйонів підтримки

Вчора 12:14 — Казна та Політика

Світовий банк оголосив про виділення майже 200 млн доларів додаткового та перепрограмованого фінансування на підтримку соціальних послуг в Україні.

Про це повідомляє сайт банку.

Зазначається, що ця сума додається до 723 млн. доларів, мобілізованих для України минулого тижня, з яких 350 млн. доларів вже перераховані Україні. Це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі 3 млрд. доларів, про виділення якого Україні Група Світового банку оголосила раніше. Україна має отримати ці кошти найближчими місяцями.

Загальна сума, мобілізована Світовим банком для України, зараз становить понад 925 млн. доларів.

«Війна продовжує завдавати серйозних людських втрат і створює фінансові прогалини, які ставлять під загрозу можливості вразливих верств населення в Україні задовольняти основні потреби. Ця швидка підтримка допоможе подолати ці прогалини під час надзвичайної нестабільності, оскільки ми працюємо над посиленням підтримки регіону», — сказав президент Групи Світового банку Девід Малпас.

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