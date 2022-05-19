Світовій економіці загрожує стагфляція – Bloomberg — Finance.ua

Світовій економіці загрожує стагфляція – Bloomberg

Вчора 17:46 — Світ

Світовій економіці загрожує стагфляція – Bloomberg

Світова економіка дедалі більше піддається загрозі стагфляції, що нагадує випробування 1970-х років, яка є проблемою для світових фінансових керівників, які долають наслідки війни в Україні.

Про це пише Bloomberg

У разі різкого уповільнення економіки Китаю та обіцянки Федеральної резервної системи придушити інфляцію, небезпеки, що з цього випливають, посилюються.

Міністри фінансів та керівники центральних банків G7 прямо висловлюють занепокоєння тим, що стагфляцію більше не можна зупинити.

«Війна в Україні має додаткові наслідки для економіки. Це означає підвищення інфляції разом із втратою імпульсу відновлення після пандемії. Нам доведеться обговорити, що ми можемо зробити, щоб уникнути сценаріїв стагфляції», — заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Це послідувало за коментарями його колеги зі США, міністра фінансів Джанет Єллен, про те, що «вищі ціни на продукти харчування та енергоносії викликають стагфляційні ефекти, а саме знижують виробництво та витрати і підвищують інфляцію в усьому світі».

Згубна потрійна комбінація зростаючої інфляції, уповільнення зростання і зростання безробіття — це найгірший сценарій для центральних банків і законодавців, яким доведеться вибирати, з якою хворобою боротися, пише видання. Ціни є головним противником політиків, навіть якщо ця битва стримає попит та підвищить безробіття.

Хоча перспективи глобальної рецесії залишаються низькими, принаймні цього року, темпи подій застають політиків та інвесторів зненацька, оскільки фінансові ринки падають, а прогнози зростання продовжують переглядатися у бік зниження.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що продовжуватиме підвищувати ставки доти, доки не з’являться «чіткі та переконливі» докази того, що інфляція відступає.

Тим часом зростання цін у Великій Британії досягло 40-річного максимуму, і керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі попередив, що зростання цін на продукти харчування може мати «апокаліптичні» наслідки для всього світу.

Індекс S&P 500 впав на 4% 18 травня, що стало найбільшим одноденним падінням з 2020 року. Його падіння на 17% від початку року — найгірший початок року з 1940-х років.

Найбільший шок походить від Китаю, де аналітики продовжують знижувати свої прогнози. Standard Chartered, Goldman Sachs Group та Citigroup знизили прогнози зростання цього тижня, як і Bloomberg Economics, який тепер прогнозує зростання лише на 2% протягом року порівняно з попереднім прогнозом 3,6%.

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