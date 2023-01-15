Світові продажі комп’ютерів впали майже на третину — Finance.ua

Світові продажі комп’ютерів впали майже на третину Сьогодні 04:36 — Технології&Авто

Світові поставки персональних комп’ютерів у четвертому кварталі 2022 року обвалилися на 28,1% — до 67,2 млн штук.

Про це свідчать попередні дані дослідницької компанії International Data Corporation (IDC).

Експерти зазначають, що бум попиту на ПК, спричинений пандемією, закінчився.

У той же час поставки ПК за підсумками 2022 року виявилися вищими за допандемійний рівень і становили 292,3 млн одиниць (на 16,5% менше, ніж у 2021 році).

Оцінки майбутнього попиту залишаються песимістичними, оскільки більшість користувачів мають відносно нові комп’ютери, а ситуація у світовій економіці погіршується.

Багато великих постачальників розпочали рік з обережними прогнозами, проте всі згодні з тим, що наприкінці 2023 року деякі сегменти ринку ПК можуть повернутися до зростання. Новий підйом комп’ютерного ринку загалом очікується у 2024 році.

«Ми твердо віримо, що ринок має потенціал для відновлення в 2024 році, і ми також бачимо можливості для зростання протягом 2023 року», — заявив віце-президент IDC Райан Рейт.

У трійці світових лідерів за кількістю проданих пристроїв за підсумками 2022 залишилися китайська Lenovo, американські HP Inc. та Dell Technologies. Apple Inc., яка посіла четверту позицію, стала єдиною компанією, продажі якої зросли минулого року (на 2,5%). На п’ятому рядку — ASUS.

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