Світові ціни на нафту припинили зростання: що стало причиною — Finance.ua
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Світові ціни на нафту припинили зростання: що стало причиною

15.06.2022, 11:47Енергетика
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Світові ціни на нафту припинили зростання: що стало причиноюСвітові ціни на нафту припинили зростання: що стало причиною
Ціни на нафту трохи зросли в середу, 15 червня, відновившись після втрат на початку сесії. Ціни коливаються на тлі побоювань з приводу попиту на паливо і економіки в цілому напередодні очікуваного значного підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.
Про це повідомляє Reuters.
На волатильних торгах серпневі ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,1%, до 121,32 доларів. Американська нафта марки WTI з поставкою в липні подорожчала на 0,1%, до 119,08 доларів.
Зростаюча інфляція змусила інвесторів і нафтових трейдерів готуватися до великого кроку ФРС на цьому тижні — підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів, що стане найбільшим підвищенням процентної ставки в США за 28 років.
«Агресивно-яструбиний сигнал від ФРС (США) може посилити побоювання з приводу глобальної рецесії, що може знизити попит на енергетичному ринку», — сказала Леона Лю, аналітик сінгапурської DailyFX.
За її словами, якщо сьогодні ввечері ФРС оголосить про підвищення на 75 базисних пунктів, ціни на нафту можуть помітно ослабнути по відношенню до долара в короткостроковій перспективі, оскільки яструбина ФРС може підштовхнути інвесторів до припливу інвестицій в долар-притулок і вдарити по чутливих до ризику активів, таких як нафта.
У своєму щомісячному звіті Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) дотримується свого прогнозу про те, що світовий попит на нафту перевищить допандемійний рівень в 2022 році.
За матеріалами: РБК-Україна
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