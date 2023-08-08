Світова криза ускладнила експорт Китаю, — Reuters Сьогодні 02:01 — Світ

Експорт Китаю, ймовірно, зазнав ще більшого спаду в липні - виробники другої за величиною економіки світу боролися за покупців на ринках. Аналітики вважають, що за липень падіння вихідного постачання складе 12,5% в порівнянні з 2022 роком, після падіння на 12,4% в червні.

Про це інформує Reuters

Дані були отримані після опитування 28 економістів. Отримані дані були б найгіршим показником з лютого 2020 року, коли експорт падав на 17,2% через суворі обмеження COVID і локдауни по всій країні.

У липні активність китайських фабрик знизилася четвертий місяць поспіль, що ставить під загрозу перспективи зростання в третьому кварталі й збільшує тиск на чиновників, щоб вони вжили обіцяних політичних заходів для підвищення внутрішнього попиту.

Сектори послуг і будівництва також балансують на межі скорочення.Імпорт Китаю, як очікується, скоротиться на 5,0% після падіння на 6,8% у червні, що відображає незначне покращення внутрішнього попиту.

Південнокорейський експорт до Китаю, провідний показник імпорту азійського гіганта, впав на 25,1% у липні, порівняно з попереднім роком, це найрізкіший показник за три місяці.

Крім того, медіанна оцінка в опитуванні вказала лише на незначну зміну позитивного сальдо торгового балансу Китаю, і аналітики прогнозують, що воно складе 70,60 мільярда доларів у порівнянні з 70,62 мільярда в червні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.