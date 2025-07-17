Світловий меч Дарта Вейдера виставлять на аукціоні (ціна) — Finance.ua

Світловий меч Дарта Вейдера виставлять на аукціоні (ціна) Сьогодні 18:10 — Світ

Світловий меч Дарта Вейдера виставлять на аукціоні (ціна)

Відомий світловий меч Дарта Вейдера у стрічках «Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь» та «Повернення джедаю», буде виставлено на аукціоні.

Про це пише видання The Independent

Торги пройдуть у вересні в Лос-Анджелесі та будуть присвячені 45-річчю легендарного фільму.

Сума

За словами організаторів, його вартість оцінюється від 1 до 2 млн доларів.

«Світловий меч, або лазерний меч, як його спочатку називали, був задуманий Джорджем Лукасом як ідеальна оборонна зброя для більш складної доби. Через майже 50 років після виходу першого фільму „Зоряні війни“, світлові мечі є загальновизнаним символом найулюбленішої у світі кінофраншизи і незмінно входять до найзнаковіших предметів реквізиту всіх часів», — зазначає головний операційний директор аукціонного будинуц Propstore Брендон Елінгер.

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