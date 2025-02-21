Суд зобов’язав рф компенсувати Алчевському коксохіму 927 мільйонів збитків — Finance.ua
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Суд зобов’язав рф компенсувати Алчевському коксохіму 927 мільйонів збитків

Фондовий ринок
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Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» (АКХЗ), зобов’язавши російську федерацію виплатити понад 927,5 млн грн компенсації за знищення критично важливої документації підприємства.
Згідно з пресрелізом юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», рішення суд прийняв 5 лютого, передає «Інтерфакс-Україна».
При цьому уточнюється, що попереднє рішення Господарського суду Луганської області, який відмовив у задоволенні позову, було скасоване.
Крім того, нагадується, що Алчевський коксохімічний завод — одне з найбільших підприємств України, що виробляло кокс для промисловості. Після окупації Алчевська у 2014 році завод втратив можливість функціонувати, а важливі документи, які підтверджували його фінансові вимоги, у т.ч. до ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ДМК), були знищені. Це унеможливило стягнення боргів із контрагентів та спричинило суттєві збитки.
У 2021 році Господарський суд Луганської області визнав АКХЗ банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. У липні 2024 року ліквідатором підприємства був призначений арбітражний керуючий, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» Олександр Камша.
За матеріалами:
Економічна Правда
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