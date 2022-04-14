Суд заарештував ще 154 об'єкти майна сім'ї Медведчука — Finance.ua
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Суд заарештував ще 154 об'єкти майна сім'ї Медведчука

Вчора 13:28Фондовий ринок
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Суд заарештував ще 154 об'єкти майна сім'ї МедведчукаСуд заарештував ще 154 об'єкти майна сім'ї Медведчука
Личаківський районний суд Львова заарештував ще 154 об’єкти рухомого та нерухомого майна нардепа від прокремлівської ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Про це у четвер, 14 квітня, повідомили у Держбюро розслідувань.
Серед арештованого майна:
  • моторна яхта;
  • 26 автомобілів;
  • 30 земельних ділянок;
  • 23 будинки;
  • 32 квартири;
  • 17 паркомісць.
Крім того, під арешт також потрапили частки Медведчука та його дружини у статутних капіталах 25 компаній.
Підозрюваний у держзраді нардеп, який є кумом глави кремлівського режиму володимира путіна, втік з-під домашнього арешту 27 лютого, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф.
Українські правоохоронці затримали його 12 квітня, коли він, переодягнувшись у військову форму, намагався залишити країну.
За матеріалами: НВ
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