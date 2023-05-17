Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні — Finance.ua

Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні Сьогодні 14:32 — Фондовий ринок

Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з активами проросійського олігарха Вадима Новинського, що контролюються через «Смарт Холдинг» або через афілійовані офшорні фірми.

Відповідну постанову, копію якої має в своєму розпорядженні агентство «Інтерфакс-Україна», у рамках кримінальної справи № 761/15 294/23 суд ухвалив 4 травня поточного року, постанова набула законної сили 10 травня, документ оприлюднено 11 травня.

Постанову про арешт майна Новинського ухвалено за клопотанням начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за дотриманням законів органами безпеки Офісу генерального прокурора за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111−2 КК України.

При цьому суд встановив, що прокурор звернувся до судового слідчого з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Новинський або афілійовані з ним особи, для збереження речових доказів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022−2023 років цей громадянин України, щодо якого в грудні минулого року указом президента застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які провадять професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, вчинив дії, спрямовані на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав, які належать Новинському, а саме — корпоративного бенефіціара.

При цьому в постанові наводиться перелік компаній, серед яких, зокрема, ПрАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», МК «Запоріжсталь», МК «Каметсталь», Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також низка вуглевидобувних підприємств у «Покровській вугільній групі». Крім того, заарештовано частку в ТОВ «Метінвест Холдинг» (23,76% частка) та її підприємствах.

«Таким чином, здійснив передання громадянам іноземної держави, зокрема особам, які мають безпосередній зв’язок із державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передання матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора», — констатується в постанові суду.

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