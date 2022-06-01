Суд арештував майно та рахунки групи компаній російської "Татнефті" — Finance.ua

Компанії засновані російською нафтовою компанією «Татнефть», яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів Міністерства оборони рф.
Вони підозрюються у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, вчинених за попередньою змовою групи осіб.
Зазначається, що арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.
При цьому, лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна — близько 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень.
«Активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), для здійснення заходів з управління ними», — йдеться у повідомленні.