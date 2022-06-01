Суд арештував майно та рахунки групи компаній російської "Татнефті" — Finance.ua
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Суд арештував майно та рахунки групи компаній російської "Татнефті"

Вчора 04:34Кримінал
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Суд арештував майно та рахунки групи компаній російської "Татнефті"Суд арештував майно та рахунки групи компаній російської "Татнефті"
Суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно, рахунки і корпоративні права групи компаній, які засновані російською нафтовою компанією «Татнефть».
Про це повідомляє ДБР.
Компанії засновані російською нафтовою компанією «Татнефть», яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів Міністерства оборони рф.
Вони підозрюються у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, вчинених за попередньою змовою групи осіб.
Зазначається, що арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.
При цьому, лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна — близько 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень.
«Активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), для здійснення заходів з управління ними», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна Правда
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