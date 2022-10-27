Starlink з грудня дозволить користуватися інтернетом під час пересування в авто — Finance.ua
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Starlink з грудня дозволить користуватися інтернетом під час пересування в авто

Технології&Авто
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Компанія SpaceX оголосила, що її супутниковий інтернет-сервіс Starlink for RVs (Starlink для житлових автофургонів) буде доступний для автомобілів, що рухаються, починаючи з грудня 2022 року. Раніше сервіс був призначений для використання тільки під час стоянки. Але вже скоро скористатися ним можна буде і під час руху автомобіля, хоча ця можливість коштуватиме недешево.
Starlink з грудня дозволить користуватися інтернетом під час пересування в авто
Для роботи стандартного сервісу Starlink for RVs необхідно використовувати супутникову антену SpaceX вартістю $599. Але для роботи сервісу в русі знадобиться використовувати тарілку Flat High Performance Starlink, яку можна буде купити за $2500 (і додатково стягується плата за доставлення та обробку замовлення в розмірі $50). Апаратні засоби стійкі до атмосферних впливів і «призначені для постійного встановлення на вашому транспортному засобі». Ймовірно, до вартості придбання тарілки потрібно ще додати й витрати на її встановлення (кріплення Wedge входить у комплект постачання Flat High Performance Starlink). Що стосується вартості самого інтернет-доступу, то послуга буде коштувати ті ж $135 на місяць за пакет Best Effort.
Зазначається, що сервіс Starlink for RVs для автомобілів, що рухаються, доступний для клієнтів на «окремих ринках».
Starlink з грудня дозволить користуватися інтернетом під час пересування в авто
При цьому SpaceX обіцяє «високошвидкісний інтернет із малою затримкою» лише у певних регіонах (куди не входять, наприклад, північ Канади та середній захід США). На карті можна бачити, що високошвидкісний інтернет повинен працювати на більшій частині США, Європи та Австралії.
За матеріалами:
sundries
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