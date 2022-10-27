Starlink з грудня дозволить користуватися інтернетом під час пересування в авто — Finance.ua

Starlink з грудня дозволить користуватися інтернетом під час пересування в авто Вчора 01:13 — Технології&Авто

Компанія SpaceX оголосила, що її супутниковий інтернет-сервіс Starlink for RVs (Starlink для житлових автофургонів) буде доступний для автомобілів, що рухаються, починаючи з грудня 2022 року. Раніше сервіс був призначений для використання тільки під час стоянки. Але вже скоро скористатися ним можна буде і під час руху автомобіля, хоча ця можливість коштуватиме недешево.

Для роботи стандартного сервісу Starlink for RVs необхідно використовувати супутникову антену SpaceX вартістю $599. Але для роботи сервісу в русі знадобиться використовувати тарілку Flat High Performance Starlink, яку можна буде купити за $2500 (і додатково стягується плата за доставлення та обробку замовлення в розмірі $50). Апаратні засоби стійкі до атмосферних впливів і «призначені для постійного встановлення на вашому транспортному засобі». Ймовірно, до вартості придбання тарілки потрібно ще додати й витрати на її встановлення (кріплення Wedge входить у комплект постачання Flat High Performance Starlink). Що стосується вартості самого інтернет-доступу, то послуга буде коштувати ті ж $135 на місяць за пакет Best Effort.

Зазначається, що сервіс Starlink for RVs для автомобілів, що рухаються, доступний для клієнтів на «окремих ринках».

При цьому SpaceX обіцяє «високошвидкісний інтернет із малою затримкою» лише у певних регіонах (куди не входять, наприклад, північ Канади та середній захід США). На карті можна бачити, що високошвидкісний інтернет повинен працювати на більшій частині США, Європи та Австралії.

sundries За матеріалами:

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