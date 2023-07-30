Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада — Finance.ua
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Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада

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Канада видала близько 800 тисяч віз українцям, які рятуються від війни. За програмою CUAET до країни прибули 230 тисяч людей — лише 21% з тих, хто подав заявки.
В уряді визначили, скількох ще українців готові прийняти в країні, повідомляє The Epoch Times.
Міністерство імміграції Канади надіслало до Постійного комітету Сенату з соціальних питань службову записку, в якій йдеться, що на кількість українських біженців від війни, які можуть бути прийняті в Канаді, «немає жодних обмежень».
Прийом заявок на візи за спрощеною процедурою для сімей українців закінчився 15 липня. До закінчення цього терміну поступило близько 1,1 млн заявок. На початок липня були схвалені близько 800 000 з них. Прибули до Канади 21% з тих, хто подавав заявки.
У записці «Інформація стосовно громадян України, які приїжджають до Канади» також йшлося про надання статусу постійного проживання для всіх громадян України, чиї члени сімей постійно живуть у Канаді. Нова програма має набути чинності у жовтні 2023 року.
Українці, які отримали тимчасові візи, зможуть приїхати до Канади до кінця березня 2024 року. Біженці, які вже приїхали до Канади, до цієї дати також матимуть можливість подати заяву на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді.
Нагадаємо, ми писали, що деякі країни ЄС планують надавати українцям посвідки на постійне проживання після війни.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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