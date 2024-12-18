США зберегли антидемпінгове мито на українську арматуру — Finance.ua
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США зберегли антидемпінгове мито на українську арматуру

Казна та Політика
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США зберегли антидемпінгове мито на українську арматуру
США зберегли антидемпінгове мито на українську арматуру
Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) продовжила дію антидемпінгових мит на арматуру з білорусі, Китаю, Індонезії, Латвії, Молдови, Польщі та України.
Про це пише Eurometal.
Згідно з інформацією Міністерства економіки, США запровадили мито на українську арматуру ще у 2001 році, його розмір складав 41,69%.
Комісія з міжнародної торгівлі США встановила, що скасування антидемпінгових мит на арматуру з білорусі, Китаю, Індонезії, Латвії, Молдови, Польщі, України ймовірно призведе до продовження або повторення заподіяння матеріальної шкоди місцевим виробникам.
Цей висновок є результатом четвертого раунду п’ятирічного перегляду.
Після попереднього перегляду в 2018 році Міністерство торгівлі США оприлюднило середню демпінгову маржу в 114,53% для білорусі, 133% для Китаю, 71,01% для Індонезії, 16,99% для Латвії, 232,86% для Молдови, 52,07% для Польщі та 41,69% для України.
За матеріалами:
НВ
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