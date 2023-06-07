США заборонили турецькій авіакомпанії літати в росію на Boeing — Finance.ua

США заборонили турецькій авіакомпанії літати в росію на Boeing Сьогодні 01:35 — Фондовий ринок

США заборонили турецькій авіакомпанії літати в росію на Boeing

США заборонили турецькій авіакомпанії Southwind Airlines здійснювати польоти в росію на американських літаках Boeing 737 MAX.

Як повідомляють « Известия » з посиланням на джерела серед російських перевізників, США пригрозили Southwind санкціями і заборонили обслуговувати її літаки за кордоном.

Однак в останньому списку санкцій, який Бюро промисловості і безпеки Мінторгу США опублікувало 3 березня, літаків Southwind немає.

«Виникає тривожне питання: наскільки далеко будуть готові зайти американці далі? Southwind не настільки критичний для ринку, набагато більше пасажирів перевозять інші турецькі та російські авіакомпанії», — говорить віце-президент Асоціації туроператорів рф Артур Мурадян.

Southwind Airlines

Southwind Airlines — турецька чартерна авіакомпанія, яку створив туристичний холдинг Pegas Touristik у 2022 році для перевезення росіян на курорти Туреччини. Флот авіакомпанії частково складається з колишніх літаків російської Nordwind Airlines (входить в холдинг Pegas Touristik).

У парку Southwind Airlines три Boeing 737 MAX. Польоти в росію останнім часом здійснювали два з них. Обидва належать американському лізингодавцю Air Lease Corporation. Зокрема, літаки здійснювали по 10−12 розворотних рейсів на тиждень в Уфу, Самару, Новосибірськ, Оренбург, Калінінград і Нижній Новгород. З 1 червня вони переведені на рейси до Німеччини та Швейцарії.

Після початку війни в Україні США і ЄС ввели санкції щодо авіагалузі росії. Літаки російських авіакомпаній почали заарештовувати за кордоном і відмовляти їм у техобслуговуванні. Через це велика частина Boeing і Airbus не покидає територію росії і здійснює тільки внутрішні рейси.

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УНІАН За матеріалами:

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