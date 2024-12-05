США викрили мережу, яка допомагала елітам рф обходити санкції та відмивати гроші — Finance.ua
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США викрили мережу, яка допомагала елітам рф обходити санкції та відмивати гроші

Кримінал
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США викрили мережу, яка допомагала елітам рф обходити санкції та відмивати гроші
США викрили мережу, яка допомагала елітам рф обходити санкції та відмивати гроші
Сполучені Штати запровадили нові санкції, пов’язані із росією. Вони націлені на незаконну фінансову мережу, яка дозволяла російській еліті використовувати цифрові активи для обходу санкцій.
Про це повідомляє Reuters.
За даними видання, нові санкції направлені проти п’яти фізичних і чотирьох юридичних осіб. Їх пов’язують із «розгалуженою міжнародною мережею підприємств і співробітників, які сприяли істотному обходу санкцій», відомою як TGR Group.
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У списку також опинилась організація, яка знаходиться у Вайомінгу. Вона частково належить особі, що вже перебуває під санкціями.
«Через TGR Group російська еліта намагалася використовувати цифрові активи — зокрема, забезпечені доларами США стабільні монети — для обходу американських і міжнародних санкцій і подальшого збагачення себе і кремля», — заявив виконуючий обов’язки заступника міністра по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Бредлі Сміт.
До дій цієї мережі входить:
  • відмивання коштів, пов’язаних з організаціями, що перебувають під санкціями;
  • надання незареєстрованої послуги з обміну готівки і криптовалюти;
  • отримання готівки і надання її клієнтам у вигляді криптовалюти;
  • надання послуги передплачених кредитних карт;
  • приховування джерела коштів, щоб дозволити заможним російським громадянам придбати нерухомість у Великій Британії.
Нові санкції направлені на те, щоб заборонити фізичним і юридичним особам США проводити будь-які операції з об’єктами санкцій і заморожують будь-які належні США активи, що належать фізичним і юридичним особам, які потрапили під санкції.
За матеріалами:
РБК-Україна
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