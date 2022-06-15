США виділять $7,6 млрд на подолання продовольчої кризи — Finance.ua

США виділять $7,6 млрд на подолання продовольчої кризи

Сполучені Штати разом із союзниками активно протистоятимуть глобальній продовольчій кризі, що загострилася після початку російської агресії проти України.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США у Twitter

«Неспровокована війна кремля в Україні прискорює глобальну кризу продовольчої безпеки. Сполучені Штати вживають заходів і пообіцяли надати гуманітарну продовольчу допомогу у розмірі $2,6 млрд, щоб допомогти подолати голод, а протягом наступних п’яти років — ще $5 млрд», — сказано у заяві.

У Держдепі додали, що якщо у 2021 році брак продовольства відчували 193 млн осіб, то до кінця 2022 року їх кількість зросте ще на 40 млн.

Україна є одним із провідних світових виробників аграрної продукції. Через блокаду росією українських портів виникли складнощі з експортом близько 30 млн т зернових, що перебувають на території України.

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