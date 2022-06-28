США встановлять мито до 35% на російські товари — Finance.ua
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США встановлять мито до 35% на російські товари

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США встановлять мито до 35% на російські товари
США встановлять мито до 35% на російські товари
Президент США Джо Байден підвищив мита на деякі товари з росії, які досі дозволено ввозити у США. Тарифи подекуди підвищать до 35%.
Про це повідомляється на сайті Білого дому. Інформацію також уточнив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Зазначається, що США здійснюватимуть моніторинг імплементації зазначених митних ставок і можуть ухвалити рішення щодо їх перегляду.
«Підвищення ставки мита ... до 35 відсотків адвалорного мита на деякі інші продукти російської федерації, імпорт яких не заборонено, є виправданим і відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів», — йдеться в розпорядженні.
Зазначається, що перелік товарів, на які розповсюджуватиметься дія розпорядження, визначена додатком до нього — водночас сам перелік наразі не опубліковано.
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Крім того, країна залишає за собою можливість змінювати це рішення у майбутньому: «Сполучені Штати будуть стежити за виконанням збільшених обов’язків, і я [президент Байден] можу переглянути це рішення, якщо буде необхідно».
Зміни набувають чинності о 01:01 ET на день, наступний за тридцятим після дати оголошення.
Єрмак нагадав, що за підсумками саміту G7 було досягнуто домовленості, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні.
«Таким чином росію змусять платити за війну», — повідомив глава ОП.
Лідери країн Великої сімки напередодні оприлюднили спільну заяву про підтримку України. Країни зокрема домовилися вивчити можливості направити Україні доходи від мит на російські товари.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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