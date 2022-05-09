США удвічі збільшать виробництво «Джавелинів» — Finance.ua

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США удвічі збільшать виробництво «Джавелинів»

Вчора 22:50Технології&Авто
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США удвічі збільшать виробництво «Джавелинів»США удвічі збільшать виробництво «Джавелинів», wikipedia.org
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє протитанкові комплекси «Джавелин», має намір збільшити випуск ракет.
Про це заявив генеральний директор компанії Джеймс Тайклет в інтерв’ю CBS News.
За словами Тайклета, після початку повномасштабної війни росії проти України значно зріс попит на «Джавелини». Також ажіотаж підігрівається загрозою з боку рф і Китаю.
У зв’язку з цим Lockheed Martin планує збільшити виробництво протитанкових ракет «Джавелин» удвічі — із 2100 до 4000 на рік.
За матеріалами: Mind
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