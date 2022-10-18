США та Британія координуватимуть санкції проти рф — Finance.ua
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США та Британія координуватимуть санкції проти рф

Казна та Політика
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США та Британія координуватимуть санкції проти рф
США та Британія координуватимуть санкції проти рф
Велика Британія і США домовилися про посилення співпраці у впровадженні та забезпеченні дотримання фінансових санкцій проти росії та інших країн у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на текст спільної заяви.
У спільній заяві високопосадовці міністерств фінансів США та Великої Британії, відповідальні за санкційну політику — Андреа Ґакі та Джайлз Томсон, — заявлять, що вирішили вивести свою співпрацю на «новий рівень».

Як Європа позбувається залежності від російських енергоресурсів 🧐

«Ми визначимо можливості для об’єднання досвіду, творчого осмислення викликів, які перед нами постають, вивчення можливостей для узгодження способів імплементації санкцій, а також надання допомоги нашим зацікавленим сторонам шляхом або спільних дій, або надання рекомендацій, що є результатом непублічної співпраці», — сказано в заяві.
Зазначається, що сторони хочуть посилити співпрацю в контексті не лише санкцій проти росії через вторгнення в Україну, а й «щодо інших спільних санкційних режимів».
Спільна заява США й Британії була узгоджена на тлі зусиль Заходу знайти нові способи покарання росії за її військову ескалацію проти України, а також наміру запровадити фінансові обмеження щодо фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають москві вести війну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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