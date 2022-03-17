США створили спеціальну групу для пошуку активів російських олігархів — Finance.ua
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США створили спеціальну групу для пошуку активів російських олігархів

Вчора 11:34
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Сполучені Штати Америки оголосили про початок роботи спеціальної групи, яка займатиметься пошуком та арештом активів російських еліт та олігархів, а також використовуваних ними підставних осіб.
Як повідомляє «Голос Америки», у ній візьмуть участь США, Великобританія, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія та Єврокомісія.
Від кожної з цих країн до складу групи увійдуть представники міністерства фінансів, міністерства юстиції та міністерства внутрішніх справ.
Мінфін США вже надав учасникам групи список із 50 осіб, пошук активів яких є пріоритетним для США. З цього списку оприлюднено прізвища 28 осіб, які перебувають під санкціями кількох країн, включаючи США.
Члени групи обговорили питання про ефективне застосування санкцій щодо Росії, а також про допомогу третім країнам у виявленні та заморожуванні активів, що перебувають у межах їхньої юрисдикції.
Окремо було обговорено питання притягнення до відповідальності фізичних осіб та компаній, які допомагають переміщати та ховати активи олігархів, які потрапили під санкції.
За матеріалами: УНІАН
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