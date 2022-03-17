США створили спеціальну групу для пошуку активів російських олігархів — Finance.ua

США створили спеціальну групу для пошуку активів російських олігархів

Вчора 11:34

Сполучені Штати Америки оголосили про початок роботи спеціальної групи, яка займатиметься пошуком та арештом активів російських еліт та олігархів, а також використовуваних ними підставних осіб.

Як повідомляє «Голос Америки», у ній візьмуть участь США, Великобританія, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія та Єврокомісія.

Від кожної з цих країн до складу групи увійдуть представники міністерства фінансів, міністерства юстиції та міністерства внутрішніх справ.

Мінфін США вже надав учасникам групи список із 50 осіб, пошук активів яких є пріоритетним для США. З цього списку оприлюднено прізвища 28 осіб, які перебувають під санкціями кількох країн, включаючи США.

Члени групи обговорили питання про ефективне застосування санкцій щодо Росії, а також про допомогу третім країнам у виявленні та заморожуванні активів, що перебувають у межах їхньої юрисдикції.

Окремо було обговорено питання притягнення до відповідальності фізичних осіб та компаній, які допомагають переміщати та ховати активи олігархів, які потрапили під санкції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною